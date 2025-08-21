みやかわくん（宮川大聖）、前髪復活ショットに「イケメン度増す」「ビジュ優勝」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】カバー動画でブレイクしたアーティスト・みやかわくん（宮川大聖）が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳イケメンアーティスト、イメチェンで印象ガラリ
みやかわくんは「前髪復活」とつづり、前髪を下ろした新しいヘアスタイルを披露。長めの前髪で額が見えるスタイルから印象をガラリと変えている。
この投稿に、ファンからは「前髪あり好きだから嬉しい」「印象変わる」「イケメン度増す」「ビジュ優勝」「最高にかっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みやかわくん、前髪復活を報告
