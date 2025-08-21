Aぇ! group佐野晶哉＆正門良規、出演してみたい番組告白「アイドルを入れてみるのはいかがですか」
【モデルプレス＝2025/08/21】Aぇ! group佐野晶哉と正門良規が20日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。出演してみたい番組を明かした。
【写真】Aぇ佐野＆末澤が出たい番組に過去出演したSTARTOメン
「出演してみたい番組」を問われると、佐野は「俺ハモリ我慢するやつね」と番組名は伏せたが「バナナサンド」（TBS系／毎週火曜よる8時〜）内のコーナー「ハモリ我慢ゲーム」への出演を希望し、正門は「あれ観たいかも。おもろそうやな」と共感。佐野は「誠也くんもずっと言ってるやんか。あの人合唱側の上ハモ側で出たいって」と末澤誠也が「ハモリ我慢ゲーム」のハモリ側として出演を希望しているとも明かし、「誠也くんがもし上ハモ側で出る機会があるなら、俺もメインの方でいつか出られたらな」と話した。
また、正門は「BSでやってる『酒場放浪記』」と「吉田類の酒場放浪記」（BS-TBS／毎週月曜よる9時〜）に出てみたいと告白。「アイドルを入れてみるのはいかがですかっていう…。お邪魔したいんです。放浪したいでございますね」と笑った。（modelpress編集部）
◆佐野晶哉、末澤誠也も希望の出演してみたい番組告白
◆正門良規「酒場放浪記」出演希望を明かす
