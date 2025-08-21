若槻千夏「自宅がバレてるんです」インスタでの驚きの失敗告白
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの若槻千夏が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。Instagramでの驚きの出来事を明かした。
【写真】若槻千夏、スラリ美脚披露
この日の同番組では、怖いと感じた経験についてトークを展開。若槻は「Instagramを始めたての時に…」と切り出し「操作の仕方わからなくて」とシステムに不慣れなまま使い始めたそう。
すると「友達から連絡来て『自宅が（位置）情報オンになってるよ』って言われて」とInstagram上で若槻の自宅が公開されてる状態になっていたと告白。その後、設定は変えたものの、「Instagramを始めてから1〜2週間、自宅がバレてるんです」と長い期間自宅の場所が公開されている状態だったと回顧。「誰も来なかった」と大きな問題につながることはなかったものの、衝撃的な失敗談だったと振り返った。（modelpress編集部）
◆若槻千夏、Instagramで自宅の位置情報を公開
