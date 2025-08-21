「韓国は月餅を食べません」で炎上　発言を蒸し返された『トッケビ』俳優、中国ネットユーザーから批判殺到

ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の死神役でも知られる俳優イ・ドンウクが過去の発言を蒸し返され、中国ファンから批判されている。

【写真】“イケおじ”イ・ドンウクの色気がダダ漏れ

中国のSNS「Weibo」では最近、「イ・ドンウク、韓国は月餅を食べません」というハッシュタグが議論に上がり、論争が拡散した。関連投稿は3万2000件を超え、表示回数は1億回に達した。

月餅とは、しっとりしたクッキー生地で餡を包んだような中国の伝統的なお菓子のこと。中秋節（旧暦8月15日）に欠かせないお菓子として知られる。

そんな月餅とイ・ドンウクの“因縁”が生じたのは、2024年9月、秋夕（チュソク、旧暦8月15日）を迎え、名節料理についてファンとコミュニケーションする過程でのやり取りだ。

イ・ドンウクはファンプラットフォーム「Bubble」を通じて、「韓国でも月餅を食べますか」という中国ファンの質問に対し、「中国ファンのみんな、韓国は月餅を食べないよ。名節の過ごし方が違う」と答えた。

（写真提供＝OSEN）イ・ドンウク

続けて「月餅の話はもうやめよう」と笑い、さらに「じゃあ、あなたたちは何を食べるのですか」という質問には、「私たちはソンピョンを食べるよ」と答えた。ソンピョンは、米粉で作られる韓国の伝統的な餅菓子のことだ。

このやり取りが今になって注目され、中国ファンの間でイ・ドンウクが中国文化を貶めたと批判が殺到しているというのだ。

一部の中国ネットユーザーは、イ・ドンウクが中国の中秋節の代表的な食べ物である月餅を軽視したと主張し、鋭い反応を見せた。特にイ・ドンウクが当時、投稿に「目を上に向ける」絵文字を添えたことについて、「皮肉に見える」との指摘も出た。

また、「今度は韓国が月餅まで自分たちの食べ物だと主張するのではないか」といった無理のある主張も展開された。

一方、韓国のネットユーザーたちは「食べないものを食べないと言っただけ。何が問題なのか」「正しいことを言ったのにいちゃもんをつけられている」と、イ・ドンウクを擁護した。

1年も前の発言が再び注目を集めたことで、イ・ドンウクが何かしらの反応を見せるのか注目が集まっている。

なお、イ・ドンウクはJTBCのドラマ『優しい男の物語』に出演中。同作品はディズニープラスでも配信中だ。

◇イ・ドンウク プロフィール

1981年11月6日生まれ。韓国・ソウル出身。1999年に芸能界入りした。主演ドラマ『マイガール』（2005年）、『女の香り』（2011年）、『ホテルキング』（2014年）などで人気を集め、2016年の大ヒットドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の美しき死神として俳優人生の第2章を迎えた。2019年にはオーディション番組『PRODUCE X 101』で国民プロデューサー代表を務め、『トッケビ』で恋人役を演じた女優ユ・インナと再びドラマ『真心が届く』で恋人役として共演。2020年には自身が司会を務めるトーク番組『イ・ドンウクはトークがしたくて』に出演。