テレビ大阪「おとな旅あるき旅」（土曜午後6時30分）が放送800回を迎えるのを記念して21日、同局で三田村邦彦（71）と、800回ゲストの伊吹吾郎（79）が取材会を行った。800回の放送は9月20日。

「伊吹さんと最初に会ったのが46年前なんです。時の経過には驚きますね。今回、男同士の旅で滋賀県草津に行きましたが、お酒を飲みながらトークが止まりませんでした」と三田村。

伊吹は「この番組が17年も続いているのは、みーちゃん（三田村）の頑張りがあってこそ。『必殺』で会った頃から純粋な男でしたが、今も変わってません」と応じた。

同番組は2009年1月10日に放送スタート。三田村は当初より現在まで出演している。番組ではロケ先でビールや日本酒を飲むシーンが定番だが、三田村は「20歳の頃から休肝日がないんです。家では缶ビール、日本酒かワイン、ウイスキー、ブランデーと順に飲んでいくのがルーティンです」と酒豪ぶりを明かした。

三田村の前妻で7月12日に77歳で病死した女優中山麻理さんについて、伊吹が「みーちゃんが『結婚することになりました』と紹介してくれた日を覚えています。『なんだ、お相手は（デビューが）2年先輩の麻理さんだったのか』と驚きました」。

すると三田村は「僕は（中山さんの死去について）コメントする立場にありません。すべて心にとどめておきます。ただ昨年12月に息子から救急車で搬送されたと聞き、いずれその時が来るものと覚悟してました」と語った。