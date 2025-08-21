セルティック、CLプレーオフはホームで痛恨ドロー…日本人最高評価は山田新「ハードワークと走る意欲は申し分がない」

UEFAチャンピオンズリーグは20日、本選出場をかけたプレーオフの1stレグが欧州各地で行われた。

スコットランド王者セルティックは、カザフスタン王者のカイラト・アルマトイとホームで対戦。2ndレグに向けて勝利を手にしたいところだったが、試合は0-0の引き分けに終わっている。

日本人選手は、旗手怜央と前田大然がフル出場。今夏チームに加わった山田新はベンジャミン・ニグレンに代わって77分から出場した。

地元メディア『67 Hail Hail』はこの試合での3選手のパフォーマンスをそれぞれ以下のように評している（評価は10点満点）。

旗手「5点。あまりにも多くの場面でフィジカルで弾き飛ばされ、決定的なパスをまったく出せなかった」

前田「5点。セルティックの大黒柱と目される男にしては静かな夜であり、さらにこの日最大の決定機も無駄にしてしまった」

山田「6点。非常に粗削りで、まだ多くの課題が残っているが、そのハードワークと走ろうとする意欲については申し分がない」

3人の中で最も評価が高かったのは山田。川崎フロンターレから移籍してきたばかりの25歳FWは、持ち前のハードワークをこの試合でも発揮してみせた。

ただ、チームの主力で移籍も噂される旗手と前田に対する厳しい評価は、期待の裏返しでもあるはず。

セルティックもありがとう！「日本人選手を育てた欧州クラブ」10選

攻守における高い組織力が光ったカイラトを相手に、セルティックが無事CL出場を果たせるのか。6日後の8月26日に行われるアウェイでの2ndレグが注目される。