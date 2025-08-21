プールから出ようとしたら、足が短すぎて…。想像以上に可愛いまさかのハプニングをとらえたその光景は記事執筆時点で75万回を超えて表示されており、4.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

短足の犬がプールから出ようとした結果…

Xアカウント『@firststar_bunta』に投稿されたのは、コーギー「ボス」くんのお姿。この日、ボスくんはお庭に準備してもらったプールで、お水遊びを楽しまれていたのだといいます。

すると何を思ったのか、ジャンプするわけでもなく完全に『またぐ』ような形で、プールから出ようとしたというボスくん。

しかし、ボスくんが認識している以上に、その愛くるしいおみ足は短かったようで…プールにお腹が突っかかってしまい、身動きが取れなくなってしまったというのです。

なんとか地に足はついているものの、お腹はプールの縁に持ち上げられ、またぐには後ろ足をかなり上まで上げなければ出られなさそう…。そんな状況に『解せぬ…』という表情を浮かべていたというボスくん。

あまりにも愛くるしい“コーギーあるある”なその光景は多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「問おう…なぜいけると思った」「コーギーあるあるですね」「うちもよく段差でつっかかってます笑」「かわいい」「後ろから押しましょうか？」など、多くのコメントが寄せられています。

生後5ヵ月の男の子！日々成長する姿にほっこり

2025年3月1日生まれのボスくんは、わんぱくで甘えん坊な男の子。先代「ぶん太」くんとは正反対のところが多く、日々飼い主さんに新たな驚きや気付きを与えてくれる存在なのだそう。

初めてのプールや、初めての場所へのお出かけ。飼い主さんに溺愛されながらたくさんの経験を重ね、成長するボスくんのお姿は、たくさんの人々にコーギーの魅力を届け続けています。

