女優の大地真央（69）が21日までに自身のインスタグラムを更新。夫のインテリアデザイナー・森田恭通氏（57）と徳島県を訪れたことを明かした。

大地は「先週初めて『徳島阿波おどり』最終日に行ってきました」と報告。「太鼓と鐘、笛の音……燃えるような暑さの中、それに負けない熱気溢れる皆さんの圧巻の踊りに気持ちも高ぶり」と現地の様子を伝え、「踊る阿保に見る阿保 同じ阿保なら踊りゃな損損 と、言うことで、、友人達と人通りの少ない道で音に合わせて踊ってみたりしました」と、2ショット写真を披露した。

そして「翌日は、これも初めて『京都五山送り火』念願叶ってお友達のご自宅の屋上から見ることが出来ました！『大』『妙法』『船形』 遠くには『左大文字』うっすらと『鳥居形』も…」と続け、「幻想的な光景と小雨が相俟って より感動の古都の夜でした…」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「真央さんが紛れているなんて凄い！！森田さんで気づかれるかな」「お祭りの熱気が伝わってきましたー」「ベストカップルオーラが出てたでしょうね」「いつも本当にステキですっ」「素敵〜」「本当に仲が良くてほのぼのします」などの声が集まった。