全パートヴァイオリンで『勇気爆発バーンブレイバーン』OP主題歌を弾いてみた！ 驚きの技術でセリフ（CV）まで完全再現

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【全部俺】TVアニメ 勇気爆発バーンブレイバーン OP「ババーンと推参！バーンブレイバーン」 ヴァイオリンで歌って演奏してみた【白玉響ふわり】』という白玉響ふわりさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

アニメ勇気爆発バーンブレイバーンOPのババーンと推参！バーンブレイバーンを全パート私のヴァイオリンで演奏しました

【全部俺】TVアニメ 勇気爆発バーンブレイバーン OP「ババーンと推参！バーンブレイバーン」 ヴァイオリンで歌って演奏してみた【白玉響ふわり】

TVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』のオープニング主題歌「ババーンと推参！バーンブレイバーン」を、”全パート”ヴァイオリンで弾いてみたとの動画が投稿されています。

この驚異的な演奏を披露したのは、東京交響楽団特別監修・クラシック音楽バーチャルアーティストプロジェクト「ポルタメタ」第三弾アーティストのヴァイオリニスト、白玉響ふわりさんです。

動画を再生すると、まずは誰もがその優雅な音色に心を奪われることでしょう。しかし、驚くべきはそれだけではありません。楽曲内のすべての音が、ヴァイオリン一本で奏でられているのです。

動画の説明文には、衝撃的なクレジットが記されています。

ヴォーカル：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

コーラス：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

ストリングス：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

ブラス：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

ギター：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

ベース：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

キック：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

パーカッション：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

ブレイバーンCV：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）

メロディはもちろん、本来ならドラムやギター、金管楽器が担当するパートまで、すべて白玉響ふわりさんの手によって生み出されています。

特に驚かされるのが、「ブレイバーン」「ブレイブ斬！！」「ブレイブズバッシュ！」といった合いの手です。巧みな演奏技術によって、まるで歌詞を喋っているかのように聞こえさせています。

コメント欄には、原作にちなみ「さっきからなんなんだこの歌は!!」との声も多数寄せられています。原作愛にあふれた演奏となっていますので、興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

ヴァイオリンがしゃべったあ

琴吹紬「爺のビオランテが喋ったー！」

すげえや、本当に歌ってるように聞こえる

パーカッションもヴァイオリンなのすご

ヴァイオリンってすごいな

文／高橋ホイコ