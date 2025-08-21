全パートヴァイオリンで『勇気爆発バーンブレイバーン』OP主題歌を弾いてみた！ 驚きの技術でセリフ（CV）まで完全再現
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【全部俺】TVアニメ 勇気爆発バーンブレイバーン OP「ババーンと推参！バーンブレイバーン」 ヴァイオリンで歌って演奏してみた【白玉響ふわり】』という白玉響ふわりさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
アニメ勇気爆発バーンブレイバーンOPのババーンと推参！バーンブレイバーンを全パート私のヴァイオリンで演奏しました
【全部俺】TVアニメ 勇気爆発バーンブレイバーン OP「ババーンと推参！バーンブレイバーン」 ヴァイオリンで歌って演奏してみた【白玉響ふわり】
TVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』のオープニング主題歌「ババーンと推参！バーンブレイバーン」を、”全パート”ヴァイオリンで弾いてみたとの動画が投稿されています。
この驚異的な演奏を披露したのは、東京交響楽団特別監修・クラシック音楽バーチャルアーティストプロジェクト「ポルタメタ」第三弾アーティストのヴァイオリニスト、白玉響ふわりさんです。
動画を再生すると、まずは誰もがその優雅な音色に心を奪われることでしょう。しかし、驚くべきはそれだけではありません。楽曲内のすべての音が、ヴァイオリン一本で奏でられているのです。
動画の説明文には、衝撃的なクレジットが記されています。
ヴォーカル：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
コーラス：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
ストリングス：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
ブラス：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
ギター：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
ベース：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
キック：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
パーカッション：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
ブレイバーンCV：ヴァイオリン（演奏：白玉響ふわり）
メロディはもちろん、本来ならドラムやギター、金管楽器が担当するパートまで、すべて白玉響ふわりさんの手によって生み出されています。
特に驚かされるのが、「ブレイバーン」「ブレイブ斬！！」「ブレイブズバッシュ！」といった合いの手です。巧みな演奏技術によって、まるで歌詞を喋っているかのように聞こえさせています。
コメント欄には、原作にちなみ「さっきからなんなんだこの歌は!!」との声も多数寄せられています。原作愛にあふれた演奏となっていますので、興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。
視聴者コメント
ヴァイオリンがしゃべったあ
琴吹紬「爺のビオランテが喋ったー！」
すげえや、本当に歌ってるように聞こえる
パーカッションもヴァイオリンなのすご
ヴァイオリンってすごいな
文／高橋ホイコ