215¿Í¤Î¥¤¥é¥ó¤«¤é¤Îµß½Ð·à¤«¤é40Ç¯¡ÄÃóÆü¥È¥ë¥³Âç»È¤¬¥È¥ë¥³µ¡Ä¹¤ÎµÇ°Èê¤Ë¸¥²Ö
ÃóÆü¥È¥ë¥³¶¦ÏÂ¹ñÂç»È¤¬²¼´Ø»Ô¤òË¬¤ì¡¢40Ç¯Á°¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é215¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤òµß½Ð¤·¤¿¥È¥ë¥³¹Ò¶õ¤Îµ¡Ä¹¤ò¸²¾´¤¹¤ëµÇ°Èê¤Ë4Æü¡¢¸¥²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃóÆü¥È¥ë¥³¶¦ÏÂ¹ñÂç»È¤Î¥ª¥¦¥º¥Ï¥ó¡¦¥¨¥ë¥È¥¥ー¥ë¥ë¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼´Ø»Ô¤Î²Ð¤Î»³¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ë¥Ï¥ó¡¦¥¹¥è¥ë¥¸¥åµÇ°±à¡×¤Ç¤¹¡£
¥È¥ë¥³¡¦¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×±à¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ë¥Ï¥ó¡¦¥¹¥è¥ë¥¸¥åµÇ°±à¡×¤Ï¡¢1985Ç¯3·î¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿215¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤òµß½Ð¤·¤¿¥È¥ë¥³¹Ò¶õµ¡¤Î¥ª¥ë¥Ï¥ó¡¦¥¹¥è¥ë¥¸¥åµ¡Ä¹¤ò¸²¾´¤·¤è¤¦¤È¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ª¥¦¥º¥Ï¥ó¡¦¥¨¥ë¥È¥¥ー¥ë¥ë¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥È¥ë¥³¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥¤ÎºÇ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¾Ú¤¬¤¢¤ë¤³¤³²¼´Ø¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¥ª¥¦¥º¥Ï¥ó¡¦¥¨¥ë¥È¥¥ー¥ë¥ë¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¤È¥È¥ë¥³¤Î¹ñÌ±¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ Î¾¹ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£