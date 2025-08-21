レクサスが「新たなスポーツカー」米国で初公開！ 名車「LFA」のデザイン踏襲した“後継車的モデル”で間違いない!? トヨタの兄弟車も存在する「スポーツコンセプト」とは！

名車「LFA」のデザイン踏襲した“後継車的モデル”で間違いない!?

レクサスは2025年8月15日、アメリカ・カリフォルニア州のペブルビーチで開催される「モントレー・カー・ウィーク2025」の「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」にて、コンセプトカー「LEXUS Sport Concept（スポーツコンセプト）」を出品しました。

このコンセプトカーは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ・レクサスの「新たなスポーツカー」です！（30枚以上）

レクサス スポーツコンセプトのスタイルは、非常に特徴的です。古典的なロングノーズ＆ショートデッキを基本としながら、そのボンネットは、驚くほど低く、そしてワイドです。

レクサス次世型「スーパースポーツカー」初公開！

そして、最もユニークなのは、ボディのリア部の左右がグリル状になっていることでしょう。

このデザインは、2009年の東京モーターショーでデビューしたトヨタのスーパースポーツ「LFA」を彷彿とさせるもの。LFAは4.8リッターV型10気筒エンジンを搭載したスーパースポーツで、3750万円で販売されました。

世界限定わずか500台だったこともあり、現在では中古で1億円以上もすると言われるほどの人気モデル。そのLFAならではの特徴的なデザインがリアのラジエターで、フロントを極端に低くしていたため、ラジエターをフロントではなくリアに搭載していたのです。

そして、そのラジエターを冷やすため、ドアの後ろ、後輪のフェンダーの上から空気を吸い込んでおり、このユニークなレイアウトとデザインがLFAの大きな特徴となっています。

今回のレクサス スポーツコンセプトにも、しっかりとリアフェンダーの上に空気を取り入れられるような開口部が存在。そのデザインを見る限り、このコンセプトカーは、いにしえの名車であるLFAの跡を継ぐ存在を目指しているのは、間違いないでしょう。

「LFA」後継車の気になるパワートレインは？

レクサス スポーツコンセプトは、突然に登場したものではありません。

同じレクサスでいえば、2021年12月のトヨタの「バッテリーEV戦略に関する説明会」にて、「レクサス エレクトリファイド スポーツ（Lexus Electrified Sport）」が披露されています。

エレクトリファイド スポーツは、レクサスの電動化路線を象徴するスーパースポーツとして、翌2022年の英国「グッドウッド・フェスティバル」や、アメリカの「モントレー・カー・ウィーク2022」にも出展されました。

「LFA」をルーツにしたスポーツカーコンセプト「レクサス エレクトリファイド スポーツ」

そのデザインは、今回のレクサス スポーツコンセプトと同じように、低くワイドで、そしてリアにラジエターのようなグリルを装着。つまり、LFAをルーツにしたスポーツカーのコンセプトモデルであり、今回のレクサス スポーツコンセプトの前の段階の存在と言えるでしょう。

ちなみに、トヨタはレクサス エレクトリファイド スポーツを披露した翌月の2022年1月、「東京オートサロン2022」において「GR GT3 コンセプト」を発表しています。

このモデルは、カスタマーレースの最高峰である「GT3」に向けたレーシングカーです。

そして重要なのが、GR GT3 コンセプトも、低くワイドなボディで、リアの左右にグリルを備えていることで、こちらもやっぱりLFAを十分に意識したモデルであることは間違いありません。

その後、アメリカやドイツなどでGR GT3 コンセプトの開発車両などがスクープされています。トヨタは、本気で次世代LFAのようなモデルを開発していたのです。

さらに、2025年7月に開催されたイギリスの「グッドウッド・フェスティバル」に新型スポーツカーの「トヨタGT コンセプト（TOYOTA GT Concept）」と、それをベースとしたGT３車両となる「トヨタGTレーシング コンセプト（TOYOTA GT Racing Concept）」が登場。

驚くのは、展示ではなく、約1.9kmのヒルクライムコーナーを2台が、けっこうなペースで走り抜けたことです。リアルに走れるまでに、トヨタは開発を進めていたのです。

そしてグッドウッド・フェスティバルの翌月となる8月に、前述のようにモントレー・カー・ウィーク2025にてレクサスがスポーツコンセプトを披露しました。

順当に考えれば、7月に登場したGTコンセプトおよびGTレーシング コンセプトの2台と、8月に登場したスポーツコンセプトは兄弟車となるはずです。

気になるポイントは、そのパワートレインです。可能性としては、純粋なエンジン車、ハイブリッド、そしてバッテリーEVの３つとなります。

ストリート向けのGTコンセプトはハイブリッド、レース向けのGTレーシング コンセプトは純エンジン車、そしてレクサス版のスポーツコンセプトはバッテリーEVになるのかもしれません。

※ ※ ※

2025年10月下旬から日本で「ジャパン・モビリティ・ショー2025」が開催され、そこで3台の詳細が明らかになる可能性は大いにありそうです。

LFAが発表された2009年のショーのように、今年のショーではトヨタとレクサスのスーパースポーツが目玉になるのではないでしょうか。要注目です。