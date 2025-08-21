トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の新キャストとして、「セヴェランス」や『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）のトラメル・ティルマンが参加することがわかった。米が報じた。

現時点で演じる役柄は明かされておらず、マーベルおよびソニーはコメントを控えている。

ティルマンは、Apple TV+の大ヒットドラマ「セヴェランス」の“ミルチックさん”役で高い評価を獲得し、2025年のエミー賞では助演男優賞にノミネート。『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）ではブレッドソー艦長役で存在感を示し、ブロードウェイをはじめ舞台でも豊富な実績を持つ。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でどのような姿を見せるのか注目だ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』で描かれた出来事を受け、ホランド版スパイダーマンとして初めてストリート・レベルでの活躍を本格的に描く。撮影は2025年8月に開始され、現場からはも公開されている。

キャストはスパイダーマン／ピーター・パーカー役のホランドに加え、ハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンドも出演することで話題。パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」セイディー・シンク、「一流シェフのファミリーレストラン」のライザ・コロン＝ザヤスも新たに参加。MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンも復帰すると見られる。

監督は、前3作を手がけたジョン・ワッツから、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンに交代となる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年夏、日本公開。USでは2026年7月31日公開予定。

