「お気に入りに決定」「体型カバーも叶う」リネン＆シフォンが涼しい夏ワンピース8選
暑い季節は、着心地のいいワンピースが1枚あると便利。リネンやコットン、シフォンなどの軽やかな素材を選べば、サッと着られて涼しく過ごせる。今回は、ゆったりめで体型カバーも叶う夏向けワンピースを8点紹介する。
■夏にぴったり！リネン・コットン・シフォンの快適ワンピース8選
[Ｓｕｅｅｙａ] スイーヤ ワンピース レディース ロング ノースリーブ
リネン素材でさらっと涼しく、夏でも快適に着られるロングワンピース。ゆったりシルエットで体型カバーもでき、裏地付きで透け感も安心。ファスナーで着脱もスムーズ。
【注目ポイント】
・リネン素材で通気性◎
・ノースリーブで軽やか
・裏地付きで透け感を抑制
・ゆったりシルエットで体型カバー
・ファスナーで着脱簡単
[Ｍｉｎｅｓａｍ] 綿麻ワンピース レディース ロング 半袖
綿麻素材で爽やかさと軽やかさを兼ね備えたロングワンピース。半袖で日常使いしやすく、ゆったりめのシルエットは体型カバーにも最適。春夏秋と長く使える1枚。
【注目ポイント】
・綿麻素材で通気性良好
・半袖で動きやすい
・ゆったりシルエットで体型カバー
・大人可愛いデザイン
・季節を問わず着回し可能
[Teddy] リゾートワンピース レディース ロング マキシ丈 半袖 シフォン
軽やかなシフォン素材のマキシワンピース。透け感と風通しの良さで夏のリゾートやお出かけに最適。Aラインで動きやすく、女性らしいシルエットを演出。
【注目ポイント】
・シフォン素材で涼しく軽やか
・半袖で夏らしい着心地
・Aラインで体型カバー
・透け感が上品
・ロング丈でリゾートシーンにぴったり
[Ｓｕｅｅｙａ] スイーヤ ワンピース 8色 綿麻混 ロング
綿麻混素材でさらっと軽く、夏でも快適なロングワンピース。ウエストリボンでシルエット調整ができ、裏地付きで透け感も気にならない。知的でエレガントなデザインは通勤やお出かけにも◎。
【注目ポイント】
・綿麻混素材で通気性良好
・裏地付きで透け感を抑制
・ウエストリボンでシルエット調整可能
・ゆったりめで体型カバー
・通勤やお出かけにも使えるデザイン
[MOWO] レディース Tシャツワンピース 半袖
薄手コットンでさらっと着られるTシャツ型ワンピース。ゆったりシルエットで体型カバーも叶い、カジュアルながら着痩せ効果も期待できる。夏の普段着にぴったり。
【注目ポイント】
・薄手コットンで通気性◎
・Tシャツ型で着やすい
・ゆったりシルエットで体型カバー
・シンプルデザインで着回しやすい
・8色展開で色選びも楽しめる
[アンドイット] コットンドビースキッパーワンピース
綿100％のドビークロスでさらっとした肌触りが魅力。スキッパーデザインで首元すっきり、通気性も良く夏でも快適に着られる。カジュアルにもお出かけにも対応する1枚。
【注目ポイント】
・綿100％で快適
・スキッパーデザインで首元すっきり
・軽やかで通気性◎
・カジュアルにもお出かけにも対応
・シンプルで着回しやすい
[Yino] 花柄ロングワンピース レディース 半袖 シフォン
シフォン素材で軽やか、花柄が華やかさを添えるロングワンピース。フレア袖とウエストゴムで女性らしいラインを演出。裏地付きで透け感も安心。お呼ばれや普段使いにもおすすめ。
【注目ポイント】
・シフォン素材で涼しく軽やか
・ウエストゴムで体型カバー
・フレア袖で華やかさアップ
・裏地付きで透けにくい
・花柄でお出かけやお呼ばれに最適
[FEISEDY] 大きいサイズ ワンピース レディース 半袖
シフォン素材の無地ワンピース。ゆったりシルエットで体型カバーしながら、カジュアルにもエレガントにも使える万能アイテム。丸首で落ち着いた印象もあり、大きいサイズにも対応。
【注目ポイント】
・シフォン素材で軽やか
・大きいサイズ対応
・丸首で落ち着いた印象
・ゆったりシルエットで体型カバー
・カジュアルにもお出かけにも使える
リネンやコットン、シフォンなどの素材を使ったワンピースは、夏でも快適に過ごせる。ゆったりシルエットで体型カバーができ、ノースリーブや半袖などデザインも多彩だ。日常使いからお出かけまで、気分やシーンに合わせて選べる1枚を見つけて、夏の着こなしを楽しもう。
リネンやコットン、シフォンなどの素材を使ったワンピースは、夏でも快適に過ごせる。ゆったりシルエットで体型カバーができ、ノースリーブや半袖などデザインも多彩だ。日常使いからお出かけまで、気分やシーンに合わせて選べる1枚を見つけて、夏の着こなしを楽しもう。