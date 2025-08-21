三田村邦彦、7月に亡くなった元妻・中山麻理さんに「コメントする立場にない」「すべて心にしまっています」
テレビ大阪『おとな旅あるき旅』（毎週土曜 後6：30 ※関西ローカル）が放送800回目を迎えるのに先立ち、21日に同局で記者会見が開かれた。出演する俳優の三田村邦彦（71）が出席し、7月12日に亡くなった元妻の中山麻理さんを追悼した。
【写真】誇らしげに握手を交わす三田村邦彦＆伊吹吾郎
旅人の三田村が訪れた先の土地を歩いて、その風景や地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える”おとなのための”旅番組。2009年1月10日の放送開始から放送800回目の節目を迎える。20日放送回では三田村が番組初登場の伊吹吾郎（79）と共に滋賀・草津を訪れる。
『必殺仕事人』で共演し親交を深めていた三田村と伊吹。伊吹は「久しぶりに15年ぶりに彼に会ったんですけど、どんな変わり方をしているのかなと思ったら、相変わらずあの頃のまんまだったので、うれしく思った」と話した。思い出話は尽きないようで、三田村が中山さんと結婚する際に紹介されたことを振り返った。
記者からの質問で、亡くなった中山さんへの言葉を求められると、伊吹は「大先輩なんで成仏してほしいなという感じです」と追悼。元夫である三田村は「僕はもうコメントする立場にないと思うので、すべて心にしまっています」と言い、「去年12月に救急車で運ばれて、大変なんだという話を聞いてまして、いずれその時がくるんだろうなということは息子から聞いてました」と打ち明け、「ちょっと若かったなという印象です」と吐露。しみじみとした雰囲気の中、伊吹が「それくらいでいいんじゃないでしょうか？」とフォローし、場を和ませた。
中山さんの死去については、息子で俳優の中山麻聖（36）が7月22日、所属事務所を通じて報告していた。77歳だった。
中山さんは、1948年2月1日、東京出身。順心女学園（現・広尾学園）卒業後に東宝演芸部入り。1967年に舞台『不信のとき』で俳優デビュー。TBS系連続ドラマ『サインはV』、映画『限りなく透明に近いブルー』など多くのドラマや映画に出演した。プライベートでは、俳優・三田村邦彦（71）と1980年に結婚、三男の俳優・中山麻聖ら3人の息子を授かったが1999年に離婚している。
