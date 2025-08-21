「大好きなおやつを食べている途中で、寝落ちするマーモット」



【写真】壁に頭を…まるで「泥酔おじさん」ですね

こんな投稿をしたのは、Dr. Marmot - ドクターマーモット（@dr_marmot_）さん（通称：以下ドクマさん）。



ポストされた画像には、部屋の隅っこの壁に背中をもたせかけ、座ったまま眠っているマーモットさんの姿が。



しっぽの横には、食べかけのおやつと思われる破片がぽとりと落ち、横には「プチウエハー いちご」と書かれた小動物用のペットフードが置かれています。



「赤ちゃんみたい」

「ぬいぐるみみたい」



可愛い〜！！というコメントが集まる中、ちらほらと散見されたのが、愛らしいという見解とはちょっと違う視点。



「中におじさん入ってない？」

「渋いおじさんキャラ」

「風呂上がりのオッサンみたい」

「晩酌しながら寝る私過ぎる」

「これ、昨日の俺」



さらには「早くこれになりたい」と、"黄昏れたおじさん感”に魅了されるファンも続出。このマーモットの名前は「まもち」さん。トイレでも、立ったままでも寝落ちしてしまうこともあるまもちさん、今回披露したなんともゆる〜い姿に癒やされた人が続出、11万もの「いいね！」がつきました。



そんなまもちを含め、3匹のマーモットと暮らすドクマさんに、マーモットとの出会いや暮らしぶりを伺いました。



父の死、寂しさを癒やしてくれたマーモットの存在

――マーモットと暮らすようになったきっかけは？



「2023年2月、父が急逝しまして、心にぽっかり穴が空いたような日々を送っていました。そんなとき、友人がSNSで送ってくれたのがマーモットの動画でした。無表情でぽてっとした姿に、どこか父の面影を感じ、毎日のようにマーモットの投稿を眺めては癒やされるようになりました」



――お辛い経験が、マーモットとの出会いだったんですね



「初盆の際、同じように落ち込んでいた家族に見せたところ『父ちゃん（父）みたい』と笑ってくれて、皆の表情が明るくなったのを見て“この子たちと一緒に暮らしたい”と強く思うようになりました。家族を笑顔にしてくれた存在として、私にとってマーモットは“人生の救い”でした」



ーーそこから、マーモット系インフルエンサーになられたんですね



「最初は本当に純粋な気持ちで、ただ『この子たちのかわいさを知ってほしい』と思ってSNSを始めました。辛いときにマーモットに救われた私自身がそうだったように、誰かの癒やしになれたらという思いで続けています」



ーーマーモット3匹をご紹介いただけますか？



「現在、3匹のマーモットと暮らしています。まもちはヒマラヤマーモットという種類で、1歳のオスです。わんぱくで好奇心旺盛なタイプ。まっすぐカメラを見つめる姿が人気で、撮影のときも一番協力的です。



同じく1歳でオスのプクは、アルプスマーモット。恥ずかしがり屋で控えめですが、人がいなくなると急に元気になる“ぶりっ子”タイプ。暴れん坊の一面もあります。



アルプスマーモットのおもちは、2歳のオスで、穏やかで面倒見のいい「兄貴分」。私が不意に、プクやまもちを驚かせてしまうと、私に対しても立ち向かおうとするくらい仲間思いです。3匹とも性格が全く違って、見ていて本当に飽きません」



ーー他の動物と暮らしていたことはありますか？



「小さい頃から猫やハムスターなどを飼っていて、大人になってからはチワワと一緒に暮らしていました。その子はとても可愛かったのですが、なかなかトイレを覚えてくれず、毎日お掃除に追われていました（笑）。その経験があるからこそ、マーモットたちが『センチ単位でトイレを覚える』ことに驚きました。一度決めた場所以外ではほとんど排泄をしないんです。本当に几帳面で助かっています」



ーー話題となった投稿の寝落ちも、マーモット特有のしぐさなんでしょうか？



「ご飯を食べながらうとうと……という姿は、まもちならではかもしれませんね。お腹が満たされて安心したのか、そのまま仰向けで寝てしまうこともあります。マーモットの中でも、ここまで赤ちゃんのように寝落ちする子は珍しいと思います」



ーーまもちさんだからこその“寝落ち”なんですね！マーモットの魅力とはどんなところですか？



「やはり"小さなおじさんすぎるところ”が、魅力的だと思っています。もふもふでぽってりとした体型、直立し両手で食べる姿、虚無顔、トイレを完璧に覚える知性、社会性の高さ……そして何より、一匹が立つと他の子も立つ、毛づくろいを順番にするなど、人間のような同調行動や礼儀正しさに毎日感動しています。知れば知るほど、不思議で、愛おしい存在です」



ーーマーモットと一緒に暮らしたい、という方へアドバイスなどありますか？



「まず、マーモットは珍しい動物で、日本での飼育には輸入や審査など慎重なステップが必要です。そしていざ飼うとなると、壁やコードの保護、日光浴や温度管理といった環境整備が欠かせません。新たな家族として迎えられる覚悟がある方は、楽しく幸せに過ごすことができると思います」



「SNSを通してや、マーモット村で『笑顔になった』『癒された』という声をいただくたびに、活動の意味を実感しています。これからも虚無顔で癒やしを届けるマーモットたちを、どうぞ温かく見守っていただけたら嬉しいです」



ドクマさん曰く、３匹の中でもまもちが一番モデルの素質があり、カメラを向けると直立したり、じっと見つめてくれたり、撮影に協力的なんだそう。



プクやおもちは自由奔放で動きが早かったり隠れがちだったりするので、登場頻度に差が出てしいるようですが、それぞれに、可愛い瞬間があるので、今後も注目したいですね。



ちなみに、この投稿のリプライでは、寝落ちするまでのまもちの動画も見ることができるので、そちらの愛らしさもたまりません！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・馬場 かやの）