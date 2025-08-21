【ルカワチャン by 瑠川ねぎ】 2026年4月 発売予定 価格：23,100円

コトブキヤは、フィギュア「ルカワチャン by 瑠川ねぎ」を2026年4月に発売する。価格は23,100円。

本製品は、VTuberとしても活動するイラストレーター・瑠川ねぎ氏のアバター兼オリジナルキャラクター「ルカワチャン」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

本人完全監修、描き下ろしイラストにて立体化しており、イラストを忠実に再現した挑発的な表情は必見となっている。

膝立ちで水着を持ち上げた柔らかさ満点のポージングは、上下左右から楽しめる迫力の造形で、肌や水着にはわずかに赤みを帯びたパール塗装を施し、髪はクリアパーツを活かしたグラデーションとハイライト表現で、ふわっと明るい印象に仕上げている。

また専用の布台座と、より安定して飾れるスペーサーも付属しており、そのままでも自立可能なため、好みの形で飾って楽しむことができる。

さらにコトブキヤショップで購入すると、限定特典として焦った表情にできる「表情替えパーツ」と汗シールが付属する。

「ルカワチャン by 瑠川ねぎ」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/6スケール サイズ：全高 190mm（台座含む） 素材：PVC（非フタル酸）、ABS

(C)瑠川ねぎ

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。