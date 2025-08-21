「息子を抱っこできるのも」矢沢心、子ども3人とディズニーシーへ！ 「親子揃って満喫出来て何より」
タレントの矢沢心さんは8月21日、自身のInstagramを更新。子どもたちと東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】矢沢心＆子ども3人のディズニーショット
「全てのアトラクションに乗れるようになった息子。絶叫系をマスター」「娘たちも絶叫系大好きです」と、子どもたちは絶叫マシンが得意な一方で「私は得意ではないけど子どもたちと一緒に乗る感じ」と、矢沢さんは少し苦手な様子。しかし「一緒に楽しめる内は全力で楽しむしかないね 子育ても全力です」と、子育ての楽しみの1つとして捉えているようです。
また「息子を抱っこできるのもカウントダウン 【高い高い】持ち上げてみると息子が大きくなりあまり上がらなかった 抱っこできるイマを噛みしめる」と、息子の成長も伝えました。
ファンからは「親子揃って満喫出来て何よりです」や「子育てが楽になり、お出かけする所も増えますよね」といったコメントが寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「子育ても全力です」矢沢さんは「Live行って海行ってディズニーシー行って子どもたちと楽しむ夏休みがもうすぐ終わる」と近況を報告。東京ディズニーシーを訪れた時の思い出を9枚の写真で共有しました。娘2人と息子を連れてディズニーの世界を満喫しています。
夫・魔裟斗さんとのデートも報告12日の投稿では、夫で元K-1世界王者の魔裟斗さんとデートしたことを報告した矢沢さん。最近は、親子や夫婦で外出を楽しんでいるようです。ファンからは「コメントせずにはいられない美しさにうっとりします…」「本物の美男美女」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
