中国税関によると、2024年の中国と上海協力機構の他のメンバー国との貿易総額は3兆6500億元（約75兆円）で、同機構設立当初の36．3倍に達しました。今年1-7月には中国と上海協力機構の他の加盟国との貿易総額が前年同期比3％増の2兆1100億元（約43兆3800億円）に達し、同時期として過去最高を記録しました。

上海協力機構加盟国の農業協力が着実に進むにつれて、地域間の農産品貿易の潜在力が絶えず引き出されています。1-7月、中国から上海協力機構の他のメンバー国への農業機械の輸出額は前年同期比47．8％で、農薬製剤では同30．3％増でした。中国が上海協力機構の他のメンバー国から輸入した農産物および加工品の価額は前年同期比6．2％増で、うち冷凍魚は20．4％増、菜種油とマスタード油は33．6％増、ドライフルーツとナッツは44％増、コメは412．1％増でした。

上海協力機構メンバー国の相互接続と協力は近年になりさらに強化されており、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車の中欧班列、TIR国際道路輸送、航空便を利用した貨物輸送が急発展しています。今年1-7月、中国と上海協力機構の他のメンバー国への陸路による貿易額は前年同期比7．4％増の6774億元（約14兆円）、空路では同44．6％増の2510億1000万元（約5兆2000億円）で、貿易額全体に占める割合は陸路の場合には32．1％、空路では11．9％にまで上昇しました。（提供/CRI）