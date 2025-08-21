大分県産ニラを使用したポテチと米粉皮のモチモチ餃子が試食屋に登場
Livaは8月から、大分県産ニラの魅力を活かした新商品「ニラ塩ポテトチップス」「米粉餃子」の無料試食・販売開始を、食に特化したショールーミング「試食屋」で開始した。
ニラ塩ポテトチップス
試食屋は食に特化した体験型ショールーミングサービスで、試食を通じて全国の商品の魅力を感じたうえで店舗やECで購入できる場を提供するプラットフォームとなっている。商品の大半はその場で購入も可能とのこと。
「ニラ塩ポテトチップス」は、大分県産ニラ粉末を練り込み、香りと旨味を凝縮させたポテトチップス。おつまみはもちろん、おやつにもぴったりとのこと。
「米粉餃子」は、米粉皮でニラの香りと旨味を閉じ込めた冷凍餃子。パリパリもちもちとした食感が特徴とのこと。グルテンフリー対応。
米粉餃子
いずれの商品も大分県大分市に本社を置くLogStyleが提供する大分県産ニラを使用している。
