Livaは8月から、大分県産ニラの魅力を活かした新商品「ニラ塩ポテトチップス」「米粉餃子」の無料試食・販売開始を、食に特化したショールーミング「試食屋」で開始した。

ニラ塩ポテトチップス

試食屋は食に特化した体験型ショールーミングサービスで、試食を通じて全国の商品の魅力を感じたうえで店舗やECで購入できる場を提供するプラットフォームとなっている。商品の大半はその場で購入も可能とのこと。

「ニラ塩ポテトチップス」は、大分県産ニラ粉末を練り込み、香りと旨味を凝縮させたポテトチップス。おつまみはもちろん、おやつにもぴったりとのこと。

「米粉餃子」は、米粉皮でニラの香りと旨味を閉じ込めた冷凍餃子。パリパリもちもちとした食感が特徴とのこと。グルテンフリー対応。

米粉餃子

いずれの商品も大分県大分市に本社を置くLogStyleが提供する大分県産ニラを使用している。