¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¬SNS¤Ç¥¢¥¿¥é¥ó¥¿´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢ÌµÃÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÁû¤®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤È£²ÎóÌÜ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Øcalciomercato.it¡Ù¤Ï£¸·î19Æü¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡Ê¥ê¥»¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ê¼ã¼ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¡Ë¥ª¡¼¥¯¥Ä¥ê¡¼¤ÎÊý¿Ë¤Ë¹ç¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶âÁ¬Åª¤ÊÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤º¤Ë¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê³Û¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼è°ú²ÄÇ½À¤ò¤è¤ê¤è¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬»î¤ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ËÈó¾ï¤Ë»÷¤¿ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ü¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯¾ì¹ç¡¢¥¯¥Ü¤ÎÌ¾Á°¤Ï¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£²¤½£¥ì¥Ù¥ë¤ÇºÇ¹â¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤«¤é¤À¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÏÊü½Ð¤ËÈâ¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÍ×µá¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¸ÄÊÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÎËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¥¬¥â¤ËÌá¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î½è¶ø¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï³ÍÆÀ¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ×ÊÝ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¡ØGazzetta dello Sport¡Ù»æ¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÃæÈ×¶¯²½¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¡£¤³¤Î²Æ¡¢Æ°¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¥é¥Ã¥½ßÚÎö¡ªµ×ÊÝ¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È
