お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が6日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。親友に会いに息子を連れて金沢に行ったことを明かした。

「先日久しぶりにうちの息子の“Q太郎くん”と2人旅をしてきましたね」と切り出したイモト。「今年は行き先金沢でございます。なぜ私が金沢に行ったのか。大親友の中村涼子に会いに行って参りました！5カ月ぶりの再会だったんですけど、本当にこんなに涼子と会ってない期間はここ20年間なかったので本当に久々に会ったな。そして最高の時間だったな」とうれしそうに語った。

中村は昨年3月までイモトと同じワタナベエンターテインメントに所属していたイモトの後輩芸人。17年には女芸人No.1決定戦「THE W」の決勝に進出している。イモトは中村について「人生のパートナーのような大親友」と語った。イモトは3月に石川県金沢市に移住した中村に会いに金沢に行ったという。

親友との「5カ月ぶりの再会」を声高々に何度も強調するイモト。「5カ月ぶりって長くない？」と確認すると、スタッフは「いやいや、短いです」と即答した。しかし、イモトにとって中村と5カ月会わないのは相当つらいことだったようで、「涼子と5カ月会わないのはこの20年間でマジでなかった。引っ越す当日に土砂降りの中2人で大号泣して握手した。金沢に涼子が引っ越すってなったのが半年以上前なんですけど、そっから私情緒不安定。本当に情緒不安定だったじゃない。ここ（ラジオ）でも話して泣いたし、涼子が金沢に引っ越す前のゲストとして来てくださって2人で大号泣した。そういうのもあっての5カ月なんですよ！」と熱弁した。