　歌手でタレントの渡辺美奈代（55）が19日、自身のインスタグラムを更新。“自家製オイル”の作り方を紹介した。

　披露したのは、「ローズマリーとタイムのフレーバーオイル」と、唐辛子とニンニクをオリーブオイルで煮出して作った「唐辛子とニンニクオイル」の2種類。煮出す過程も写真で投稿し、きれいに瓶に詰められた手作りのオイルを紹介した。

　この投稿には「何でも作れちゃう美奈代ちゃん すごいです」「流石です」「とっても美味しそう」「美奈代さんの真似して作ります」などのコメントが寄せられている。