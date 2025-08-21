渡辺美奈代、“自家製オイル”のレシピ紹介「何でも作れちゃう美奈代ちゃん すごい」「真似して作ります」
歌手でタレントの渡辺美奈代（55）が19日、自身のインスタグラムを更新。“自家製オイル”の作り方を紹介した。
【写真】「真似して作ります」渡辺美奈代がレシピを紹介した“自家製オイル”
披露したのは、「ローズマリーとタイムのフレーバーオイル」と、唐辛子とニンニクをオリーブオイルで煮出して作った「唐辛子とニンニクオイル」の2種類。煮出す過程も写真で投稿し、きれいに瓶に詰められた手作りのオイルを紹介した。
この投稿には「何でも作れちゃう美奈代ちゃん すごいです」「流石です」「とっても美味しそう」「美奈代さんの真似して作ります」などのコメントが寄せられている。
