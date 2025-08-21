◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年8月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算1000試合出場となった節目の一戦は4回66球を投げ、投手復帰後ワーストとなる5失点、打っては2打数1安打で8回に代打を送られ交代した。

初回の第1打席は相手先発・ゴードンの初球を捉え、右翼線に二塁打を放ち、5試合連続ヒットをマークした。3回の第2打席は中飛だった。5回の第3打席は四球で出塁した。

投げては2回に2点を先制されると、4回には打球が右足に直撃するアクシデント。痛がる表情を見せ、足を引きずりながらマウンドに戻って投球を続行したが、この回だけで6安打を集中され3失点。4回66球を投げて9安打を浴び、投手復帰後ワーストとなる5失点だった。

右肘手術から復帰した大谷は今季ここまで9試合に登板。勝敗は付いておらず防御率3・47。前回13日の古巣エンゼルス戦では1点リードの5回1死の場面で降板し、復帰後初の白星はつかめなかった。エンゼルス時代の23年8月9日のジャイアンツ戦以来、742日ぶりの白星を目指したが、この日もつかめなかった。

前日19日の同戦は、3点リードの2回2死走者なしの第2打席で角度19度の低弾道で右翼にある相手ブルペンに44号を突き刺した。直前にフィリーズ・シュワバーが44号を放ってリーグ単独トップに立ったが、すぐさま追いついて見せた。

この日、シュワバーがデーゲームのマリナーズ戦で45号を放ち、再び単独トップに立った。