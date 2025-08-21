【台風情報】一転、鹿児島の西で台風12号が発生　北東にすすみ九州上陸の可能性　線状降水帯おそれ　四国でも竜巻・落雷に注意【今後の進路　気象庁】

『台風のたまご』が一転、台風１２号となりました。このあと九州地方に上陸する可能性もあります。



気象庁は、鹿児島県で、２１日夕方から２２日夕方にかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると注意を呼びかけました。



■薩摩川内市の西で発生



気象庁によりますと、２１日午前９時、鹿児島県薩摩川内市の西約９０キロの位置で、熱帯低気圧が台風１２号になりました。





台風は強風域を伴い、ゆっくりした速さで北東へ進み、九州地方に向かっています。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。台風の中心は、１２時間後の２１日午後９時には、薩摩川内市の西約３０キロの位置を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。短命の台風と見られ、２４時間後の２２日午前９時には熱帯低気圧に変わり、宮崎市付近を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。■九州・四国で落雷や突風おそれ気象庁は、四国地方では２１日夜遅くにかけて、九州北部・九州南部や奄美地方では２２日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあるとし、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保を呼び掛けています。