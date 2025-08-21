【ソウル＝依田和彩】読売新聞による韓国の李在明（イジェミョン）大統領との単独インタビューについて、韓国メディアは２１日午前、一斉に速報した。

李氏が日韓関係を重視する姿勢を示したなどと大きく伝えた。

聯合ニュースは日韓首脳が頻繁に相互訪問する「シャトル外交」を巡り、李氏が「重要性を繰り返し強調した」と報じた。

李氏が歴史問題を巡り「お互いに理解しようと努力し、対立的にならないように解決していけばいい」と述べた点について、韓国日報は「歴史問題に日本が前向きに乗り出さなければならないと指摘した」と解説した。

左派系のハンギョレは「李大統領『金大中（キムデジュン）―小渕宣言を超える新韓日共同宣言を希望』」と見出しを掲げ、李氏が１９９８年の日韓共同宣言を超える新宣言の発表に意欲を示したと伝えた。

一方、李氏が北朝鮮の非核化に向け、核ミサイル開発の凍結から始まる３段階のアプローチで臨むと説明したことについて、保守系の大手紙・中央日報など多くのメディアは李氏が段階的な解決策に触れたのは初めてだと指摘した。