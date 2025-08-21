ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

６つのポケットが嬉しい！撥水＆軽量設計！【アネログランデ】のボディバッグがAmazonに登場中！

アネログランデのボディバッグは、手触りの良いクラシックなポリエステル素材を使用した、軽量かつ撥水機能を備えたミニショルダーバッグである。落ち着いた色合いとゴールドの金具が上品な雰囲気を醸し出し、性別や年齢を問わず、様々なシーンで活躍する。

見た目はコンパクトだが、マチがしっかり約10センチあり、高い収納力を備えている。A5サイズのノートや長財布、さらにペットボトルも立てて収納できる内ポケットも完備しているため、必要なものをすっきりと整理して持ち運ぶことができる。

軽量設計なので肩への負担が少なく、長時間持ち歩いても疲れにくい。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、斜めがけにすれば両手が空くため、小さなお子さんがいる方や、お買い物、旅行時のサブバッグとしても最適だ。素材には撥水加工が施されているため、多少の雨や水濡れであれば弾いてくれる。

背面とショルダーにクッションが入っているため疲れにくい。背面はムレにくいメッシュ仕様になっている。

メイン収納の他に、外側に3つ、内側に3つのポケットがあり、鍵やスマートフォン、リップクリームなど、小物を細かく分けて収納できるのも嬉しいポイントだ。