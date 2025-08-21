留学先のアメリカで同時多発テロ事件に遭遇したことをきっかけに難民問題に関心を持ち、学生時代から難民や無国籍者の支援に取り組んできた小田川綾音さん。

2009年の弁護士登録以来、入管・国籍関連の法務に注力している小田川さんは2025年春、自身が代理人をつとめた無国籍の男性が難民認定され、在留資格を得るまでの紆余曲折を記録した書籍『ルーベンです、私はどこで生きればよいのでしょうか？』を上梓した。

世界でも難民認定率が極端に低い日本で、ルーベンさんが難民認定されるまで、小田川さんはどのように訴訟を組み立てていったのか。弁護士を志した経緯や、難民・無国籍者への関心を深めたきっかけを聞いた。（取材・文／塚田恭子）

●留学先で体感した「マイノリティ」としての視点

通っていたキリスト教系の中高一貫校では、毎朝15分の礼拝があった。「他者に思いを馳せる」姿勢を学んだ高校時代、将来は国際的な仕事をしたいと考えたが、語学だけ学ぶのはどうかと思い、「つぶしが利く」と思った法学部を選択。

早稲田大学に進学し、3年次にカリフォルニア州立大学へ交換留学したが、その1カ月後に「9・11同時多発テロ事件」が起きた。

「テレビであの映像を見て、私は広島の原爆を連想しました。でも、アメリカ人のルームメートは『これは真珠湾攻撃みたい』と言ったんです。同じ出来事でも、背景や視点の違いでこんなにも捉え方が変わるのかと、衝撃を受けました。

アメリカ社会の反応を肌で感じ、"外国人"である自分はマイノリティだと気づかされた体験も、難民問題への関心につながったと思います」

どの視点に立つかによって「伝わり方」が変わる──。そのことを教えてくれたフォトジャーナリズムに関心を持った小田川さんは、帰国後にビデオジャーナリストの土井敏邦さんと出会った。

「若くて意欲はあっても、何者でもない自分に何ができるのか。悩んでいたとき、土井さんの後押しもあって渡邉彰悟弁護士にお会いしました。渡邉先生のお声がけで、事務局として在日ビルマ人難民申請弁護団の活動などに参加しました。

そのなかで、難民申請者の入管での手続きに同行したりしましたが、"弁護士がいるかどうか"で入管の対応がまるで違うことを知り、弁護士という資格は、人を助ける"武器"になるのだと実感しました」

●「無国籍」の実態を掘り起こす

大学では、ゼミ案内に書かれていた文章に惹かれ、国際人権法の専門家である阿部浩己先生のゼミに入った。ロースクールも、阿部先生のいる神奈川大学法科大学院を選び、3年間、司法試験合格を目指して学業に集中した。

「神奈川大学は、学生一人一人に席が用意されていて学習環境が整っていました。朝から夜まで勉強漬けの毎日です。そんななか、阿部先生の研究室で国際人権にまつわる話を聞いていると、世界を旅をしているような気分になることができました。籠って勉強していた私にとって、外の世界に通じる救いのひと時でした」

2008年に司法試験に合格し、修習を経て渡邉弁護士の事務所に在籍してからは、難民問題に加えて無国籍者の支援にも関わるようになった。

「学生時代、タイとミャンマーの国境沿いにある難民キャンプを訪れた後に立ち寄ったタイのチェンマイで、無国籍者の存在を知りました。その後、ロースクールに設置されていた『国際人権クリニック』で無国籍者の相談を受けたことをきっかけに関心が深まりました」

背景や原因もさまざまで、一つの定義では括りにくい無国籍の問題。この頃、国連難民高等弁務官事務所が無国籍問題に力を入れ始めるという追い風もあり、2014年には、関聡介弁護士とともに「無国籍研究会」を立ち上げた。

「当時は難民支援に関わる人たちの間でも、"無国籍"という問題はあまり知られていませんでした。かつて無国籍だった経験のある当事者、実務家や研究者も連携して、日本の現状を整理し、発信してきたことで、この10年で無国籍問題への理解は確実に広がったと感じています」

●トラウマに言及した逆転勝訴判決

ルーベンさんとの出会いは、2013年、関わっていた市民団体の法律相談の場だった。旧ソ連構成国グルジア（現ジョージア）出身で、アルメニアにルーツを持つ彼は、民族的迫害を受けて、17年にわたり欧州12カ国を転々とした末、2010年に日本にたどり着いた。

一度目の難民申請が棄却され、2015年に小田川さんらが代理人となったものの一審では敗訴。だが、2020年の控訴審で逆転勝訴となり、ようやく難民認定された。

「野山宏裁判長が下した控訴審判決が優れていたのは、ルーベンさんの"トラウマ体験の記憶"にしっかり着目したことです。彼は身の危険を逃れて移動し続けたのに、入管職員や難民審査参与員、一審裁判所は『逃げ続ける＝信用できない』と真逆に評価しました。一方で、控訴審裁判所には、放浪の背景にある迫害と、それを逃れて生き延びるために選択してきたことをきちんと受け止めてもらえたんです」

この判決を機に「迫害の定義」に関する解釈が広がり、控訴審の裁判官が他の裁判体に移動した後に担当した難民事件でも、国の難民不認定処分を取り消す判決が出されるなど、一定の波及効果も生まれているという。

本の執筆に当たって、小田川さんは「ルーベンさんが置かれた状況を少しでも理解できれば」と、来日後、ルーベンさんが目指した新潟のロシア村の近くまで訪れた。本人が歩いて向かった品川の入管にも、東京駅から歩いてみた。

●「積み重ね」の結果としての勝訴

ルーベンさんは逆転勝訴を得たが、国を相手にした難民訴訟は、時間や労力もかかるうえに報われにくい。弁護士にとっても、手弁当で支援にあたることが長らくデフォルトになっている。

「法的に正しい主張が通らず、"同じ土俵にいない"と感じることもあります。けれど、当事者の境遇と心情を一人の人として想像してくれる裁判官との"偶然の出会い"も、それまでの積み重ねがあってこそではないか、と。当事者を支えている支援団体の方々の存在や、真っ当に主張立証を続けていけば『次も勝てるかも』と思える経験が、弁護士としての原動力になっています」

長期化する訴訟は、依頼者にも支援者にも、そして弁護士自身にも大きな負担をもたらす。小田川さんはこう語る。

「政府も言っているように、本来、保護すべき人は速やかに難民と認めるべきです。保護されるまでに5年、10年かかることも珍しくない現状は、誰にとっても好ましいものではありません。

アメリカのように、国の誤った判断に相応額の賠償を命じるような司法制度になれば、行政にも抑止力になる。日本でも相応の賠償制度を整え、それを訴訟資金に充てられるようになればと考えています」

【プロフィール】おだがわ・あやね／1981年神奈川生まれ。早稲田大学法学部卒。2009年弁護士登録。いずみ橋法律事務所所属。日本弁護士連合会人権擁護委員会 難民国籍特別部会 副部会長。著書に『ルーベンです、私はどこで生きればよいのでしょうか？』など。2025年秋から1年間、エセックス大学客員研究員としてイギリスに滞在予定。