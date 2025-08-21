

（写真：8x10 / PIXTA）

【入選作品一覧を見る】「初任給引き上げ」と「生成AIの進化」に翻弄される採用担当者の悲哀が伝わる入選作品

8月7日の配信記事『｢手書き散る｣就活川柳が映す､AI浸透の就活戦線』では、2026年入社を目指す就活生の川柳・短歌を紹介した。そこでは、売り手市場を背景に、したたかに、そして時には不安を抱えながら就職活動にのぞむ学生の姿が映し出された。

人事を翻弄する「初任給引き上げ」と「生成AIの進化」





それに対し、採用担当者による「採用川柳・短歌」の入選作品からは、学生優位の市況に翻弄されながらも、未来の仲間を見いだそうと奮闘する人事の生々しい本音と悲哀が浮かび上がる。今年は「初任給引き上げ」と「生成AIの進化」が大きなテーマとなっている。特に、採用競争力強化のための初任給引き上げが既存社員との間に新たな火種を生んでいる実態や、AIを駆使する学生との高度な心理戦は、多くの人事担当者が直面する課題だろう。深刻化する採用難と内定辞退の嵐の中で、それでも「人」を見極めようとする採用担当者たちの魂の叫びをご覧いただきたい。

まずは【最優秀賞】から紹介する。

基本給 低いと言われて ベア検討 社内の声より 学生の声（大阪府 ポテトさん）

今年の最優秀賞は、近年の初任給引き上げラッシュと売り手市場を象徴する一句が選ばれた。面接の場で学生から自社の給与水準についてストレートな指摘を受け、慌ててベースアップを検討するという、人事にとっては冷や汗ものの光景が目に浮かぶ。これまで賃上げ交渉の主役は労働組合であり、その交渉は社内の論理や業績見通しに基づいて行われてきた。

しかし、この作品が示すのは、そのパワーバランスが大きく変化し、「外圧」、すなわち採用市場での学生の声が、経営の重要判断である賃金改定の直接的なトリガーになっているという驚くべき現実である。長年尽くしてきた社員の声よりも、まだ見ぬ学生の声が優先されることへのやるせなさをにじませつつも、それなくしては優秀な人材を確保できないという切迫感が伝わってくる。採用担当者の悲哀と企業の生存戦略が凝縮された、まさに時代を切り取った作品と言えるだろう。

次の【優秀賞】は2作品を選出した。

積み上げた 俺の処遇を 一瞬で またぎ越えてく 爆上げ初任給（東京都 がんも3号さん）

最優秀賞の作品と対をなすように、賃上げのもう一つの側面、すなわち「既存社員の不満」を見事に詠んだ一首である。採用競争に勝つために、多くの企業が初任給の大幅な引き上げに踏み切っている。その結果、入社以来、長年かけて積み上げてきた金額を、入社間もない新人が手にすることになる。初任給の引き上げに伴い、既存社員の処遇も見直されることになるものの、勤続年数の浅い若手社員には手厚く、長年会社に貢献してきた中堅・ベテラン社員の給与の上げ幅はごくわずかという現象が各地で起きている。中には、既存社員の待遇改善にまで手が回らず、初任給のみを引き上げた結果、給与の逆転現象が起きている例もあるという。

自らが採用した新人が、自分の長年の努力をいとも簡単に飛び越えていく処遇を得る。その事実を目の当たりにしたときのやりきれなさ、虚しさ、そして会社への不信感までもが「またぎ越えてく」という強い言葉で表現されている。採用の成功の裏で、リテンションという新たな、そしてより深刻な課題が生まれていることを我々は認識しなくてはならない。

語るほど 履歴書と違う その理由（わけ）は AIですと 君は言わずに（東京都 ねぎさん）

生成AIの進化が就職・採用活動に与える影響を巧みに切り取った作品である。流暢に志望動機や自己PRを語る学生。しかし、その言葉はどこか借り物めいていて、エントリーシートに書かれた美辞麗句との間に整合性がなく、語れば語るほど埋めがたい溝は大きくなっていく。面接官は、その違和感の正体が生成AIにあると確信に近い疑念を抱いている。エントリーシートとの食い違いを指摘しても、自分の中では同じだとの主張を繰り返すばかりで、もはや、それをさらに問いただす術はない。「君は言わずに」という下の句が、核心には触れられないもどかしさと学生と人事との間で行われる静かな探り合い、高度な心理戦を物語っている。

生成AIが作った文章や回答そのものを否定するのではなく、それをどう自分の言葉として血肉化しているのか、その背景にある本人の思考や経験こそが問われるべきだろう。AIとの共存が前提となった現代における、「人間性の見極め」という採用の原点にして永遠のテーマを、我々に突きつける一首である。

「採用も・できたらいいのに・サブスクに」

ここからは、【佳作】に入選した作品を抜粋して紹介しよう。

採用も できたらいいのに サブスクに 悩みが尽きない 人の見極め（大阪府 ナポリさん）

必要なときに必要な人材を、お試し期間付きで月額料金で利用できたらどんなに楽だろうか。「もしあのとき、もう一方の学生を採用していたらどうなっていたのか」と思う人事担当者は少なくないだろう。そんな人事担当者の夢想が「サブスク」という今どきの言葉で表現されている。しかし、現実はそう甘くない。「悩みが尽きない 人の見極め」という下の句が、採用活動の本質的な難しさを物語っている。人はモノやサービスと違い、スペックだけでは測れない感情やポテンシャル、組織との相性など、複雑な要素が絡み合う。その見極めこそが人事の腕の見せ所であり、最も頭を悩ませる部分なのである。効率化への憧れと、それがかなわない現実とのギャップを嘆く、人事の切実な本音が垣間見える。

うまくない でもなぜか好き この学生（東京都 佐藤宗次郎さん）

面接での受け答えは決して流暢とは言えない。それどころか、朴訥として、話す内容もそんなに深いわけではない。しかし、なぜか心惹かれる、応援したくなる。そんな学生との出会いを描いた一句だ。コンピテンシー評価や構造化面接など、採用の客観性・公平性を担保する手法が進化する一方で、最終的に人の心を動かすのは、スキルや経歴だけでは説明できない「何か」である場合が多い。それは、誠実な人柄であったり、熱意であったり、あるいは磨けば光るだろうポテンシャルを持った原石かもしれない。データやロジックを超えたところにある、人事担当者の直感や感性こそが、組織に新たな化学反応をもたらす人材を発掘するカギになるのかもしれない。採用の原点にある人間的な営みの温かさを感じさせる作品である。

履歴書に 性別欄なし 時代知る（愛知県 YSKさん）

日常業務のふとした瞬間に、時代の変化を実感する。そんな人事担当者のあるあるを切り取った作品だ。かつては当たり前だった履歴書の性別欄は、今やJIS規格の様式例でも任意欄に変更されている。これは、性別によるアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）をなくし、応募者の能力や適性のみで公正な選考を行うという、ダイバーシティ＆インクルージョンの考え方が社会に浸透するとともに、ジェンダーへの配慮が進んだ証左である。履歴書という1枚の紙から、社会の価値観の大きなうねりを読み取る。日々多くの応募書類に目を通す人事担当者ならではの、鋭い視点が光る作品である。

【佳作】をあと3作品紹介しよう。

売り手市場に泣く担当者

応募なし ああ応募なし 仕方なし（大阪府 昭和の應援團さん）

古典的な句のリズムで、採用担当者の悲痛な叫びを詠んだ作品。あらゆる策を講じて求人情報を発信しても、応募はゼロ。その現実を前に、作者は「ああ」と嘆き、ついには「仕方なし」と諦観の境地に達している。特に中小企業や地方企業、不人気とされる業界では、母集団形成そのものが極めて困難になっている。この句には、個社の努力だけではどうにもならない、労働市場の構造的な問題に対する深い絶望感がにじむ。華やかな採用成功事例の陰で、声なき悲鳴を上げる多くの企業が存在するという現実を、我々は忘れてはならない。

こりゃ採用！ 決めた学生 ほぼ辞退（東京都 うどんさん）

手応え十分の面接。社内でも高い評価を得て、満を持して内定を出した学生。しかし、その後の連絡で告げられるのは非情な内定辞退の知らせ。そんな人事担当者の天国から地獄へと急降下した心情が、軽快なリズムの中に凝縮されている。採用したいと強く思う学生ほど、他社からも同様に高い評価を受けるもの。売り手市場が強まる中、学生は複数の内定を保持し、より良い条件を求めて比較検討するのが当たり前になった。企業側の「採ってやる」という姿勢はもはや過去のもの。「選んでいただく」という謙虚な気持ちで、内定後も手厚いフォローを続けなければ、学生の心はつなぎとめられない。採用のゴールが内定出しから入社へとシフトした厳しさを物語っている。

AIで 作文作る 学生と 褒める返信 作る人事よ（神奈川県 終わらない就職され活動で祈り続ける人さん）

学生が生成AIでエントリーシートを書くならば、こちらもAIでその内容を褒め称えるメールを書いて送り返す。もはやコントのような光景が目に浮かぶ、今どきの採用活動を痛烈に風刺した作品である。お互いがAIという仮面を被ってコミュニケーションを取る、この奇妙な状況は、効率化の行き着く先にある空虚さを示唆しているのかもしれない。血の通った対話はどこへ行ったのか。作者のペンネームも相まって、終わりの見えない「就職され活動」に疲弊する人事の姿が浮かび上がり、笑いとともに一抹の寂しさを感じさせる作品だ。ただ、作者はIT企業勤務で、AIを否定しているわけではなく、AIを活用できる学生は大歓迎とのこと。

HR総研のオフィシャルページでは、「2026年卒 採用川柳・短歌」の全入選作品について、作者の思いを踏まえての寸評・解説も掲載している。それぞれの作者がどんな気持ちでこの川柳や短歌を詠んだのか、ぜひご覧いただきたい。

今年の入選作品一覧

※外部配信先では画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください





（松岡 仁 ： ProFuture HR総研 主席研究員）