北斗晶、84歳迎えた父親の“顔出し”ショット添えバースデー祝福「お若いですね！」「似てる〜」「素敵な笑顔」
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が19日、自身のインスタグラムを更新。「今日は私の父の84歳の誕生日」「お誕生日おめでとう」と祝福し、笑顔あふれる父親の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「お若いですね！」「似てる〜」84歳迎えた父親の“顔出し”ショット披露の北斗晶
「仕事前に家に行ったけど会えず終い 生放送なので待てずに家を出ましたが、今日の夜は大阪に行かなきゃなので。会えなくて残念」と自身は父の顔を見ることができなかったそう。
しかし「でも夜は、孫とひ孫とお祝い行ってくれたそうで…」と、長男・佐々木健之介さん（26）と父親の2ショットを紹介。父はプレゼントらしき洋服が入った箱を手に、満面の笑みを浮かべている。
北斗は「良かったね。お父ちゃん!!」とつづるとともに、「畑仕事を朝から毎日頑張って本当に凄いと思う。それが元気の源なんだろうけどね 身体に気をつけていつまでも元気でいてね〜」「#畑仕事 #農家」とメッセージを届けた。
ファンからも「お父様！お誕生日おめでとうございます」とお祝いコメントが寄せられたほか「84歳!?お若いですね！」「畑仕事凄いですね」「素敵な笑顔ですね」「似てる〜」「健ちゃんから素敵なシャツのプレゼント お父様嬉しそうですね」など、さまざまな声が届けられている。
