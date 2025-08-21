「タイプロ」西山智樹＆前田大輔、人生初ロケ終え“ガチ反省会”実施 TELASAで未公開シーン独占配信【モデルプレス独占カットあり】
【モデルプレス＝2025/08/21】8月7日より地上波テレビ朝日系でスタートした『山里亮太の愛情ナレーション』。8月21日の地上波放送終了後からは、timelesz（タイムレス）による新メンバー募集のためのオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（タイプロ）で注目を集めた西山智樹＆前田大輔が出演した未公開シーンをTELASA（テラサ）にて独占配信する（21日深夜3時2分〜）。
【写真】「タイプロ」西山智樹＆前田大輔ら、浴衣姿で犬と戯れる
南海キャンディーズの山里亮太が令和の若手タレントたちに、愛情たっぷりに吠えまくる同番組は、若手タレントが街ブラロケに挑戦したVTRに、山里が【ナレーション＆手書きメモ】で愛あるツッコミを入れていく、新感覚バラエティ。「ロケ映像に山里が直接メモを書き込んでいく」という唯一無二の手法で、若手の“ちぐはぐ”ロケVTRが丸裸にされてしまう。同日からの放送では「タイプロ」で話題沸騰の西山＆前田が初ロケに挑戦中だ。
「タイプロ」オーディションを経て、現在は新たな道を歩む2人が、「芸歴2カ月目」にして念願の街ブラロケを敢行。今回は「芸歴4年目」の青木マッチョとともに【浅草で最高のサムネを撮る旅】に繰り出す。山里が「（西山＆前田を）ロケタレントとして起用していいかの判断が下る、卒業試験のような回」と位置付けた今回のロケ。浅草の街を歩きながら早速2人からいいコメントが出ると、山里からは「いいギャグ！！」と称賛の言葉も飛び出し、順調な滑り出しを見せる。
人力車に乗った西山と前田からは、オーディション期間中の秘話も。さらには日本最古の遊園地『花やしき』でローラーコースターに挑戦し、絶妙なリアクション＆すっかりトークを上手に回せるようになった西山に山里も思わず目を細め…？そしてTELASA（テラサ）独占配信の地上波未公開シーンでは、先週放送した【築地ロケ】後の【ガチ反省会】を公開。「食レポが上手くできない」「ロケの際の“アポのとりかた＆タイミング”がわからない」という、“超本気”の反省会とは。
さらに、通りすがりの子どもたちとの交流や、「共演してみたい芸能人は」というテーマで盛り上がる一幕も。西山＆前田が共演してみたい芸能人とは？（modelpress編集部）
TELASA特別版配信日時 ： 2025年8月21日（木）深夜03：02〜配信開始（地上波放送終了直後）
出演者：山里亮太、西山智樹、前田大輔、青木マッチョ
◆西山智樹＆前田大輔“人生初ロケ”、未公開シーン公開
◆山里亮太の愛情ナレーション「浅草で最高のサムネを撮る旅」
