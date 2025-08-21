台風１２号発生

九州のすぐ西の海上を進む「熱帯低気圧」は『台風１２号』となりました。すでに鹿児島県薩摩地方のほとんどが強風域に入っており、また予報円の中心を進んだ場合、今夜遅くに鹿児島県に上陸するおそれがあります。

当初は「熱帯低気圧」のまま、東シナ海を北上するとみられていましたが、きょうになって『台風』に発達、進路を変更して九州上陸の公算が高くなっています。

２１日（木）～２２日（金）を画像で掲載しています。

２１日（木）９時、鹿児島県薩摩川内市の西、約９０キロの北緯３１度５０分、東経１２９度２５分において、熱帯低気圧が台風第１２号になりました。

台風はゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の２１日（木）２１時には薩摩川内市の西、約３０キロの北緯３１度５０分、東経１３０度００分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、２４時間後の２２日９時には宮崎市付近の

北緯３２度００分、東経１３１度３０分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。

なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。

雨と風のシミュレーション２１日（木）～２２日（金）

鹿児島県（奄美地方を除く）では、２１日（木）夕方から２２日（金）夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［雨の予想（多い所）］

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、２２日（金）夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるでしょう。

▼２１日（木）に予想される１時間降水量

薩摩地方 ６０ミリ

大隅地方 ４０ミリ

種子島・屋久島地方 ５０ミリ

▼２２日（金）に予想される１時間降水量

薩摩地方 ５０ミリ

大隅地方 ４０ミリ

種子島・屋久島地方 ５０ミリ

▼２１日（木）正午～２２日（金）正午に予想される２４時間降水量

薩摩地方 ２５０ミリ

大隅地方 １８０ミリ

種子島・屋久島地方 ２００ミリ

▼２２日（金）正午～２３日（土）正午に予想される２４時間降水量

薩摩地方 １５０ミリ

大隅地方 １５０ミリ

種子島・屋久島地方 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

［風の予想］

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、２２日（金）にかけて強い風が吹くでしょう。

▼２１日（木）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

薩摩地方陸上 １５メートル （２５メートル）

薩摩地方海上 １８メートル （２５メートル）

大隅地方陸上 １２メートル （２５メートル）

大隅地方海上 １５メートル （２５メートル）

種子島・屋久島地方陸上 １８メートル （２５メートル）

種子島・屋久島地方海上 １８メートル （２５メートル）

▼２２日（金）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

薩摩地方陸上 １５メートル （２５メートル）

薩摩地方海上 １８メートル （２５メートル）

大隅地方陸上 １２メートル （２５メートル）

大隅地方海上 １５メートル （２５メートル）

種子島・屋久島地方陸上 １８メートル （２５メートル）

種子島・屋久島地方海上 １８メートル （２５メートル）

［波の予想］

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方の沿岸の海域では、２２日にかけてうねりを伴った高波となるでしょう。

▼２１日（木）に予想される波の高さ

薩摩地方 ３メートル うねりを伴う

大隅地方 ２．５メートル うねりを伴う

種子島・屋久島地方 ３メートル うねりを伴う

▼２２日（金）に予想される波の高さ

薩摩地方 ３メートル うねりを伴う

大隅地方 ２．５メートル うねりを伴う

種子島・屋久島地方 ３メートル うねりを伴う

シミュレーションでも「線状降水帯」と思われる雨を予想されています、身を守ることを一番に考えて行動し、最新の気象情報や自治体から発表される避難情報などを、必ずチェックしましょう。画像で確認できます。

なお、雨だけの予想はこちらをごらんください。

・