キンプリ永瀬廉「これぞうちの事務所」ジュニア共演の「CDTV」裏側
【モデルプレス＝2025/08/21】King ＆ Princeの永瀬廉が8月20日深夜、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。「CDTVライブ！ライブ！」（TBS系）でジュニアと一緒にパフォーマンスしたときのことを振り返った。
【写真】キンプリ永瀬廉「CDTV」ジュニアとのオフショ
https://twitter.com/modelpress/status/1952353465172435157
8月4日放送の「CDTVライブ！ライブ！」にて「What We Got〜奇跡はきみと〜」と「I Know」を披露したことを振り返った永瀬。「What We Got〜奇跡はきみと〜」はバックにジュニアがついており、永瀬は「これぞうちの事務所！みたいな。懐かしい感覚だった。後ろにジュニアの子たちがついて踊ってくれる感覚」としみじみした。
これまで、King ＆ PrinceをはじめとしたSTARTO ENTERTAINMENTのグループが歌唱する際にはバックでジュニアがダンスすることが多かったことを回顧。「そういうの最近なかったなと思ったので。『What We Got』めっちゃいいやん、と思って『（ジュニアを）つけられないかな？』って話をして、ああいうことになって」と説明し、「楽しかったね。みんないい子たちで」と噛み締めた。
永瀬は「久しぶりにああいうことをすると、自分たちが歌番組とかで後ろにつかせてもらったときのことをすごく思い出す」と告白。「小さい子もすごいいたんだよなぁ。すげぇな、と思って。みんな頑張ってほしいなと思いました」とエールを送った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬廉「CDTV」ジュニアとのオフショ
◆永瀬廉、ジュニアとのパフォーマンスは「楽しかった」
https://twitter.com/modelpress/status/1952353465172435157
8月4日放送の「CDTVライブ！ライブ！」にて「What We Got〜奇跡はきみと〜」と「I Know」を披露したことを振り返った永瀬。「What We Got〜奇跡はきみと〜」はバックにジュニアがついており、永瀬は「これぞうちの事務所！みたいな。懐かしい感覚だった。後ろにジュニアの子たちがついて踊ってくれる感覚」としみじみした。
永瀬は「久しぶりにああいうことをすると、自分たちが歌番組とかで後ろにつかせてもらったときのことをすごく思い出す」と告白。「小さい子もすごいいたんだよなぁ。すげぇな、と思って。みんな頑張ってほしいなと思いました」とエールを送った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】