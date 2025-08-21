渡邊渚、へそ出しキャミ姿で美ウエスト披露「スタイル抜群」「夏らしくて素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が20日、自身のInstagramを更新。へそ出しキャミソール姿のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元フジアナ渡邊渚、ミニキャミ姿でワキ全開
渡邊は「オフショット。この夏は仕事もしつつ、少しゆったり過ごしてます」と撮影風景を映した動画を公開。ストライプ柄のキャミソールにスカートを合わせたカジュアルスタイルで美しいウエストラインを披露しており、リラックスした表情で腰に手を当てたポーズや両手を上げたポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「おへそ綺麗」「夏らしくて素敵」「自然体で可愛い」「見惚れました」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
