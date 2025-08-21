貴島明日香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/21】モデルの貴島明日香が19日、自身のInstagramを更新。美しいくびれが際立つ写真を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】貴島明日香、美くびれ際立つ異次元スタイル

◆貴島明日香、美くびれ披露


貴島は「自分のISFPらしさを感じる今日この頃」と近況ショットを公開。白いクロップドトップスにデニムを合わせたコーディネートで、美しいくびれを披露した。

この投稿に、ファンからは「思わず二度見した」「衝撃スタイル」「憧れる」「ファッションセンスも素敵」「セクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

