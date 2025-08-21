『ONE PIECE ドーンストライク』大海賊時代没入型パンチングゲーム、ロケテストを横浜で実施
バンダイナムコエクスペリエンスは、企画するアーケードゲーム機『ONE PIECE ドーンストライク』について、2026年度の稼働開始を目指し開発中だ。11月14日・15日に東京ビッグサイトで開催の「アミューズメントエキスポ2025」に出展する予定。
『ONE PIECE ドーンストライク』は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場するキャラクターたちとパンチで戦う大海賊時代没入型パンチングゲーム。稼働開始に向けて8月22日から9月1日までnamco横浜ワールドポーターズ店にてロケテストを実施する。
ロケテストの開催期間は、8月22日〜9月1日10:00〜23:00、namco横浜ワールドポーターズ店。アクセスはみなとみらい線みなとみらい駅より徒歩10分。
なお、今回のロケテストでは、「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」と「カイドウ」に挑むことができる。
※ニュースリリースの情報は発表時現在のもの。発表後予告なしに内容を変更、中止することがある。
※画像はイメージ。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)Bandai Namco Experience Inc.
