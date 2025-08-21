齊藤なぎさ、肌見せコーデで夏満喫 ノースリ私服・浴衣姿に「可愛いが止まらない」「破壊力すごい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の齊藤なぎさが20日、自身のInstagramを更新。様々な夏のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】齊藤なぎさ、ほっそり二の腕際立つノースリ姿
齊藤は「夏まとめ。お友達と会ったりアクティブに活動するのが私にとっての息抜きなのです」とし、夏を満喫する写真を複数枚公開。素肌が輝くタンクトップやノースリーブブラウス、浴衣など、様々な夏らしいコーディネートでポーズを決める姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「可愛いが止まらない」「破壊力すごい」「全部のなーたんが好き」「彼女感すごい」「プライベート感満載で癒やされる」「浴衣姿も似合ってる」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
