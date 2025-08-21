17日に幕を閉じた新規大会の「ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント」は、主催者（国際スポーツ振興協会=ISPS）の強い意向により、「50アンダー出てもいい。とにかくバーディーが出るコース」との要望があり、北海道苫小牧市の御前水GC（6932ヤード・パー72）に決まった。

【もっと読む】「バーディー推進大会」なのに“2日で1ケタアンダー”のプロはヘタクソなのか、それとも？

大会前から優勝スコアが話題になり、本紙日刊ゲンダイは「天気によりますが、通算25から30アンダーの間ぐらいではないか」という大会関係者の予想を開幕前日（14日付）に掲載。プレーオフで勝った比嘉一貴のスコアは通算30アンダーだった。

北海道シリーズ「第2戦」となる21日開幕の「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」の舞台となる北海道ブルックスCCは前週とは一変。「絶対にアンダーパーが出ないコース」という主催者の要望から選ばれた。

この会場はコースレートが75.6（7332ヤード）という難度を誇るが、それだけでは、多くのプロはアンダーパーで回るだろう。フェアウエー幅を絞ったり、ラフを伸ばしたりと、バーディーどころか、曲げたらパーセーブさえ難しいセッティングが予想されるが、その点を会場のグリーンキーパー、諸永宏之さんに聞いた。

「大会は7286ヤードのパー72で行います。JGTO（日本ゴルフツアー機構）からコースセッティングの具体的な指示を受けたのはラフだけです。前週の試合は40ミリでしたので、それよりは長くして欲しいと。ですから60ミリにします。洋芝ですから、その長さでも難しいと思います。大会用にフェアウエー幅を絞ることはしません。

問題はグリーンです。『できるだけ速めにしてほしい』とは言われていますが、気温が高い夏場は、硬くて、速いグリーンに仕上げるのは難しい。涼しいと言われる北海道でも、先週は（気温が）30度以上の日もありましたから。できるだけのことはしますが、ボールが落ちたとき、コンと音がするほど硬くて速いグリーンにはできません。主催者はアンダーパーが出ないことを望んでいる？ 今のプロはみんな飛距離が出ますから、硬くて止まらないほど速いグリーンでなければ簡単にバーディーを取りますからね」

当然、ピンは厳しい位置に切られるだろうが、スコアを抑えるにはグリーンキーパーの懸命な努力も欠かせない。両者の戦いはいかに。

◇ ◇ ◇

話題を呼んだ前回の大会はバーディー大盤振る舞いということもあり、予選カットラインは異例の通算8アンダー。しかしその一方、2日間プレーして5アンダーにも届かない選手が30人（アマ1人を除く）もいた。彼らは「ヘタクソ」なのか。いったいなぜ記録を伸ばせなかったのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。