¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½é¥í¥±¡ÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¡É¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡ª

Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬ÎáÏÂ¤Î¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËËÊ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î°¦¾ð¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£
8·î¤Î¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼ÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ËÄ©Àï¤·¤¿VTR¤Ë¡¢»³Î¤¤¬¡È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¼ê½ñ¤¥á¥â¡É¤Ç°¦¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡Ö¥í¥±±ÇÁü¤Ë»³Î¤¤¬Ä¾ÀÜ¥á¥â¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¼êË¡¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Î¡È¤Á¤°¤Ï¤°¡É¥í¥±VTR¤¬´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤¬½é¥í¥±¤ËÄ©ÀïÃæ¤À¡£
8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¤Ï¡¢À¾»³¡õÁ°ÅÄ¤Î¥í¥±¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤¬TELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢¡ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¡ª
¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à2¿Í¤¬¡¢·ÝÎò2¥«·îÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£
º£²ó¤Ï·ÝÎò4Ç¯ÌÜ¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀõÁð¤ÇºÇ¹â¤Î¥µ¥à¥Í¤ò»£¤ëÎ¹¡×¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£
»³Î¤¤¬¡Ö¡ÊÀ¾»³¡õÁ°ÅÄ¤ò¡Ë¥í¥±¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤ë¡¢¡ÈÂ´¶È»î¸³¡É¤Î¤è¤¦¤Ê²ó¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿º£²ó¤Î¥í¥±¡£ÀõÁð¤Î³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Ã¤½¤¯2¿Í¤«¤é¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¤È¡¢»³Î¤¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥®¥ã¥°¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£
¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤«¤é¤Ï¡¢¡Øtimelesz project¡Ù´ü´ÖÃæ¤ÎÈëÏÃ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÍ·±àÃÏ¡Ö²Ö¤ä¤·¤¡×¤Ç¥í¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¤¹¤Ã¤«¤ê¥È¡¼¥¯¤ò¾å¼ê¤Ë²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾»³¤Ë»³Î¤¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òºÙ¤á¡Ä¡©
¤½¤·¤ÆTELASAÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¡ÈÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¡É¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÛÃÏ¥í¥±¡×¸å¤Î¥¬¥ÁÈ¿¾Ê²ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿©¥ì¥Ý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥í¥±¤ÎºÝ¤Î¡È¥¢¥Ý¤Î¤È¤ê¤«¤¿¡õ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¶ËÜµ¤¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÀ¾»³¡õÁ°ÅÄ¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©