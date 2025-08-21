プルマン東京田町に、焼きたてスコーンと季節の実りが紡ぐ「秋のアフタヌーンティー」が登場。

濃厚な栗とみずみずしい梨、芳醇なぶどうが煌めく、心躍る秋のスイーツを堪能できます☆

プルマン東京田町「秋のアフタヌーンティー」

提供期間：2025年9月1日 (月) 〜 9月30日 (火) および 11月1日 (土) 〜11月30日 (日)

※10月1日（水）〜10月31日（金）は、ハロウィンアフタヌーンティーを提供

提供時間：14:30〜 ※16:00までに来店

提供場所：JUNCTION

料金：

1人 7,000円（税込）※席120分制 / ドリンク L.O 30分前3時間飲み放題プラン 1人 7,500円（税込）滞在時間無制限プラン 1人 8,000円（税込）

※前日までに予約

仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」内にある、秋の陽射しがゆるやかに差し込むラウンジ「JUNCTION」に、旬の果実と秋の素材を贅沢にあしらった「秋のアフタヌーンティー」が登場。

芳醇なティータイムを彩るのは、濃厚な栗やみずみずしい梨、芳醇なぶどうなど秋の実りを使った7品のスイーツが並びます。

充実のフリーフローとともに、季節の果実を使ったメニューを楽しめるアフタヌーンティーです☆

梨や栗、ぶどうが彩る7種の秋スイーツ

左上から和梨のコンポート、葡萄のヴァシュラン 、キャロットケーキ 、洋梨と杏仁のムース

スイーツ：葡萄のヴァシュラン、エピヌマロン、キャロットケーキ、和梨のコンポート、洋梨と杏仁のムース、プラリネサブレサンド、マカロンキャラメルサレ

実りの季節・秋の果実を使った7種のスイーツは、ひとつひとつに芳醇な秋の恵みを感じられるラインナップ。

愛らしい“いがぐり”のかたちをした「エピヌマロン」は、柚子の香りを纏った栗のコンポートです。

ねっとりと濃厚なマロンクリームとふわりと軽いホイップが重なり合う、贅沢なコントラストが魅力。

深みのあるチョコレートのアクセントが、秋らしい重厚感を添えます！

秋の定番の「キャロットケーキ」は、まるで海外で味わうような、スパイスとナッツの香りが広がる味わい。

ごろっと大きなナッツがたっぷり入った、ザクザク食感と香ばしさが楽しめます☆

甘さ控えめの生地に、素材の豊かさが際立つスイーツです。

秋の果実・デラウェアを皮ごと使い仕上げた贅沢なジュレに、カシスのムースを重ねた2層仕立ての「葡萄のヴァシュラン」もラインップ。

紫蘇の香り高いスパイスをアクセントを添え、華やかな見た目と、さっぱりとした酸味の後味が印象的な一品です！

また、対照的な梨の個性を生かした2種のスイーツも登場します。

シャキッとしたみずみずしい食感が魅力の”和梨”を、アニスやライムの香りでさっぱり仕上げた「和梨のコンポート」は、清涼感と優しい甘味が引き立つグラスデザート。

なめらかな口あたりにコクのある”洋梨”は、「洋梨と杏仁のムース」に仕立ててあるのがポイントです。

宝石のように透き通る2層の洋梨と杏仁のジュレが、とろけるように秋の味わいを優しく包み込みます。

そのほか、塩気の効いたキャラメルを忍ばせたマカロンや、香ばしいプラリネクリームをサンドしたサブレなども提供されるアフタヌーンティーです！

秋の味覚たっぷりのセイボリー

日替わりセイボリー3種：かぼちゃのキッシュ／ラザニア／ローストビーフ／グラブラックスサーモン／ロールキャベツ／アランチーニ／季節のポタージュ／テリヤキチキンラップ／カニクリームコロッケ／海老と季節野菜のアヒージョ／季節野菜のフリッタータ／チキンガランティーヌ／エビとサーモンのテリーヌ／パテドカンパーニュ／旬魚のカルパッチョ／カプレーゼ／トリュフエッグサンド などから、日替わりで提供

スコーン：スコーン、季節のフルーツのジャム 、クロテッドクリーム

スイーツを引き立てるシェフ自慢の日替わりセイボリーは、秋の食欲を満たし、食べ応えある逸品揃い。

旬のかぼちゃを使ったキッシュやラザニアなど、豊かな味わいの中から厳選した3品が提供されます☆

さらに、館内で丁寧に焼き上げるスコーンは、毎日14:30頃に焼きたてが登場。

芳ばしい香りとともに、季節のジャムとクロテッドクリームを添え、秋のティータイムに上質なひとときを届けてくれます！

香り立つティーセレクション

フリーフロー：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ

14種のロンネフェルトの紅茶：アイリッシュウィスキークリーム／ルイボス／モルゲンタウ／イングリッシュブレックファスト／アッサムバリ／アールグレイ／ダージリンサマーゴールド／チルアウトウィズハーブ／カモミール／ペパーミント／バイタルグレープフルーツ／アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー／ラベンダードリーム／トロピカルオレンジ

ドリンクはエスプレッソやカフェラテなどのコーヒーに加え、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」から、14種類の紅茶が用意されます。

秋のおすすめは、アッサムティーをベースにカカオの甘い香りとウイスキーの芳醇な味わいを重ねたミルクティー「アイリッシュウィスキークリーム」

豊かなひとときを心ゆくまで楽しめる、滞在時間無制限のアップグレードプランも提供されます。

梨や栗、ぶどうが彩る、至福のティータイムを楽しめるアフタヌーンティー。

プルマン東京田町の「秋のアフタヌーンティー」は、2025年9月1日〜9月30日および11月1日〜11月30日まで提供です！

