『あんぱん』“のぶ”今田美桜＆“嵩”北村匠海、夫婦げんか勃発 ネット心配「どっちも悪くない」「夫婦の危機」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「手のひらを太陽に」（第104回）が21日に放送され、漫画を巡ってのぶ（今田）と嵩（北村匠海）がけんかすると、ネット上には「あぁぁぁどっちも悪くないよ」「悪循環…」「夫婦の危機に発展？」などの声が集まった。
【写真】明日の『あんぱん』場面カット のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の思いがすれ違う
ある日、嵩はたくや（大森元貴）からテレビドラマの脚本を依頼される。漫画を描く上でも役に立つはずだと言うたくやに、嵩は漫画を描いていないことを打ち明けつつ、それでも仕事を引き受ける。そんな嵩の多忙ぶりを見て、彼がこのまま漫画を辞めてしまうのではないかとのぶは心配する。
そんな中、カフェで打ち合わせ中の嵩を待っていたのぶは、テレビ出演を経て有名人になった嵩が女性たちに取り囲まれる姿を目撃。その夜、のぶは「最近の嵩さんは、おかしい」と切り出し、無理やり仕事を詰め込んでいると指摘。これに嵩は、のぶに経済的な苦労をさせないためだと応じる。
するとのぶは嵩になぜ漫画を描かなくなったのか聞く。「このままやったら目の前の仕事に流されて、描きたい漫画も描けんなってしまうがやない？」と言うと、嵩は「漫画は…もういいんだ」とポツリ。嵩は面白いものを描きたいと思うもののアイデアが浮かばないと告げる。
漫画を描いてほしい思いを伝え続けるのぶと、いら立ちをあらわにする嵩。のぶは「うちが、嵩さんを追い詰めゆうがやろうか…」とつぶやくと、嵩は堪えきれず「これは俺の問題なんだよ！ ほっといてくれ！」と声を荒らげてしまうのだった…。
のぶが家出をして第104回が幕を下ろすと、ネット上には「あぁぁぁどっちも悪くないよ」「どちらの気持ちもわかるなぁ」といった反響や「悪循環…つらい」「このまますれ違っていくのかな…」「これは夫婦の危機に発展？」などの投稿が相次いでいた。
