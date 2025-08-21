第1子妊娠中の中川翔子、ピンクパジャマの近影に「魔人ブウみたい」 ファンは絶賛「めちゃくちゃ可愛い」
タレントの中川翔子が20日にインスタグラムを更新。双子を妊娠中の彼女がパジャマ姿を公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
中川が「不眠すぎて完全に昼夜逆転！」と披露したのは複数のオフショット。投稿には、ピンクのパジャマを着てカメラを見つめるソロショットや、AI「grok」によって生成された双子の画像などが収められている。
投稿の中で彼女は「食欲魔人化！ ピンクパジャマだとまじで魔人ブウみたい」とコメント。続けて「どーしても食べたかったインドカレー買ってきてもらえてヨッシーみたいな食べまくり完食してしまいましたがおいしいもの食べると胎動も激化する気がする、食べたい時に食べたいもの食べられる時って幸せだよね」とつづっている。
また双子の画像については「grokに双子息子想像図を描いてみてもらいました わたし成分しかない状態だけど！ 名前浮かぶかと思ったけどサッパリ浮かばないままです。。」と記した。
彼女のパジャマ姿に、ファンからは「しょこたんめちゃくちゃ可愛い」「どんなしょこたんも可愛いです」「ピンク魔人ブウ可愛すぎ」などの声が集まっている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
