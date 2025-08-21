アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音（20）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。小麦などのタンパク質を摂取しないグルテンフリー生活を始めたことを明かした。

番組冒頭で「最近グルテンフリーを始めました」と告白した江角。「ホントにキツくて」と打ち明け、「小麦粉を一切摂らなくて、主食系は本当に白米しか食べられない。麺類が全部ダメで、あと揚げ物もダメで、小麦が入ってるから。パンも…ホントに何にも食べられなくて、和食以外」と説明。「ホントにキツくて早く止めたいんですけど…」と語った。

始めた理由について「肌がめっちゃ荒れてきて」と明かすと、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「20歳なんか肌荒れるねんて。老廃物が多く出てる証拠やねんて」と慰めたが、江角は「芸能界に入ってから過去イチの肌の荒れようで」と悩みを口に。ケンコバは「いやそれ年齢やから。俺ぐらいの年になったら、老廃物出えへんからツルツルや」と自虐気味に笑わせた。

しかし江角は「最近の悩みは、肌荒れが一番に来るぐらい悩んでる」と、やや深刻な様子。「そのために、グルテンフリーをしたら肌荒れが治るって聞いて、1回やってみようって」といい、「今やっと1週間経ちました」と報告。「うどんとかラーメン、めっちゃ食べたくて…」と嘆くと、「アンガールズ」山根良顕は「それがストレスで肌荒れするんじゃない？」と想像。江角は「ええっ！」と驚き、「じゃあ何すればいいんだろう、分かんなくなってきました」と困惑していた。