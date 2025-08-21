お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。かつて“共演”した新進気鋭のアーティストとの思わぬ再会を果たす場面があった。

この日、ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HIが社長を務める音楽事務所「BMSG」の本社をナイナイの2人が訪問。レコーディングスタジオや、トレーニングルーム、会議室など、超アーティストファーストな事務所の内部を紹介した。

そんな中、バスルームでなぜかバスローブ姿となった岡村が、SKY-HIらと向かったのは会議室スペース。SKY-HIが「ちょっとのぞいてみますか？」と会議室では若手アーティストがスタッフと打ち合わせ中だった。

岡村は「なんでこんな格好してんのかはちょっと省かしてもらいますけども、いろいろあってこんな格好してるんですけど。初めましてですかね？」とたずねると、そこにいた男性が「初めましてと初めましてなんですけど、実は昔、岡村さんのテレビ、僕出さしてもらってまして」と告白した。

男性はedhiii boi（エディーボーイ）の名前で活動する、BMSG所属の18歳のラッパー、シンガーソングライター。

意外な告白に、岡村が「待て待て」と動揺する中、edhiii boiは「『（なるみ・岡村の）過ぎるTV』に、調子に乗りすぎた小学6年生みたいなんで、“いつか音楽いっぱいやりたいんです”みたいなのをやらせてもらって」と明かした。

思わぬ再会に、岡村は「もうこれ実現してるってこと？」と握手。「ほんならもう後輩や、僕の。本格的にもうやってらっしゃるってことやね」と感激。

SKY-HIも「てことは次回は『ナイナイミュージック』さんに、edhiii boiが」と推薦すると、edhiii boiも「お願いします」とアピール。岡村は「知り合いなんすよ、昔からの。小学の時から。また一緒に風呂入ろうや！」と喜んだ。

edhiii boiは小学校5年生からラップをはじめ、2021年にオーディション企画「THE FIRST」に参加。3次審査で落選も、SKY-HIにデモ曲を送り、14歳でアーティスト契約。2022年にメジャーデビューした。