【第7話】 8月21日 公開

講談社は8月21日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて「あなたの妹」第7話を公開した。

本作は、「ごくちゅう！」や「のむラリアット！」の作者である、こんぱる＆ふじしまペポ氏のマンガ。幼なじみの晃汰と付き合い始めて2カ月の優菓。彼女の前に現われた晃汰の妹雛乃は、優菓を理想の女の子へと教育しようとする。

なお8月21日現在、ヤンマガWebではすべてのエピソードが無料で公開されている。

ずっと好きだった幼馴染「晃汰」と、最近恋人関係になった「優菓」。付き合って2カ月、優菓は晃汰の家で初体験を迎えるが、初めて同士の二人は上手くいかない。悩んでいた優菓の前に現れたのは晃汰の妹だった。「私の理想の女の子になって。」彼氏と、彼女と、彼氏の妹。目が離せないほど官能的で、目を背けたくなるほど背徳的な三角関係が始まる。

