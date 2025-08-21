ますだおかだ岡田圭右、5歳迎えた息子の誕生日祝福ショットに反響「そっくり！」「イケメン」
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（56）が20日、自身のインスタグラムを更新。息子が5歳の誕生日を迎えたことを報告し、写真をアップした。
【写真】岡田圭右が公開した5歳息子の誕生日祝福ショットの数々
岡田は「5歳おめでとう！お父ちゃん がんばるぞー！」とつづり、7枚の写真を投稿。乳児期の頃の寝顔や一緒にお風呂に入る親子ショット、野球場での息子の姿などを公開。誕生日ケーキを前に手で「5」を示す息子のお祝いショットも披露した。
ハッシュタグでは「#将来の夢はプロ野球選手 #野球が大好き #オリックスが大好き #オリックスが試合で負けたら本気で泣く」と息子が大のオリックスファンであることを伝えている。
この投稿には多くの祝福コメントのほか、「息子さんそっくり！」「お子様イケメン」「すくすくと育ってますね」「寝顔が可愛い」「どれもみんないい写真で涙が出そう」「幸せが伝わってきます」などの声が寄せられている。
岡田はタレントの上嶋祐佳と1995年に結婚。長男で俳優の岡田隆之介（27）、長女で俳優・タレントの岡田結実（25）の2人の子をもうけた。2017年に離婚。19年に30代の一般女性と再婚し、20年に男児が誕生。24年10月には読売テレビ『上沼・高田のクギズケ！』の放送内で、0歳の子どもがいることを明かした。
