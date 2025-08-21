◇MLB ロッキーズードジャース（日本時間21日、クアーズ・フィールド）

大谷翔平選手は10度目の先発登板で今季最多の5失点を喫しました。

初回は多彩な変化球を駆使し、三者凡退に抑える上々な立ち上がりを見せましたが、2回先頭にヒットを許すと1アウト1・2塁でブレントン・ドイル選手にスイーパーをレフト前に運ばれ先制を許してしまいます。さらに続くオルランド・アルシア選手の犠牲フライで追加点を与えます。3回は三者凡退で締めますが、4回再び大谷選手にピンチが。

無死1塁からレフトへ長打を放たれます。守備の乱れもあり3点目を奪われました。さらにその後も3連打浴び1点を追加されると、タイラー・フリーマン選手に投じたシンカーを捉えられ、さらなる追加点を与えてしまいました。

さらにこの回ではアルシア選手の打球が大谷選手の右足に直撃するアクシデントも。すぐさまボールを追いかけるなど大きなケガにはつながりませんでしたが痛い失点につながりました。

大谷選手は4回66球を投げ被安打9、3奪三振をマーク。5失点は今季最多失点となります。