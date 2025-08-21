◆米マイナー３Ａ タコマ―オクラホマシティー（２０日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２０日（日本時間２１日）、傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーで敵地のタコマ戦に先発し、初回は２安打を許すも無失点で切り抜け、最速は９６・６マイル（約１５５・５キロ）をマークした。

先頭打者の初球には前回の最速を上回る９６・５マイルをマーク。三塁へのセーフティーバントが内野安打になって出塁を許したが、続く打者の送りバントは軽快な動きで好フィールディングを見せた。１死二塁と得点圏に走者を背負うと、３番打者は二飛に打ち取ったが、続く打者に三塁への内野安打を許した。だが、２死一、三塁で中直に打ち取って無失点で切り抜けた。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、リハビリを続けている朗希。この日は２度目のマイナーでのリハビリ登板となった。復帰後初で９７日ぶりの対外試合登板だった１４日（同１５日）のアルバカーキ戦に先発した際には、新球のツーシームやカットボールを試すなどしたが、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点で、予定されていた３イニングを投げきれず、最速も９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まりだった。

朗希は試合後に「まずは健康面で不安なく投げられて、終えることができてまずそこはよかったと思う」と手応えを口にしていた。８月中の復帰も見据えるロバーツ監督は、球速が上がりきらなかったことについて「少し驚いた。心配とまでは言わないが、期待としては最速１６０キロ台に乗せることです」と話しながらも「実は本人は球速が落ちていることに気づいていなかったそうだ。今週は球速が上がるはずだと話していた」と、期待を込めていた。