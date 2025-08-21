「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、ＪＲ九州<9142.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



日経平均株価は８月１９日に取引時間中の史上最高値となる４万３８７６円４２銭まで上昇した後は、騰勢が一服。足もとでは４万２７００円近辺まで調整している。ジャクソンホール会議での米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の発言内容に市場の関心が向かうなか、前日２０日には株価指数が水準を切り下げたものの、ディフェンシブ関連株は物色され、鉄道株は堅調に推移した。その一角となるＪＲ九州は２０日に年初来高値４２０９円を形成したが、その後は下押し圧力が掛かっている。短期的な過熱感を冷ます過程で調整を続けるシナリオが意識され、売り予想数の増加にもつながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS