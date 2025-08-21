◎２１日前場の主要ヘッドライン
・エーアイが３日ぶり急反発、２６年３月期営業利益予想を引き上げ
・三井金が急伸、データセンター向け高周波基板用電解銅箔の増産決定を好感
・ソルクシーズが急速人気化、地銀再編で商機到来の思惑
・ＴＯＲＩＣＯはＳ高カイ気配、幻冬舎とＷｅｂ３領域で業務提携
・ＷＨＤＣ急反発、楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約締結
・宝ＨＬＤは急伸、バリューアクトの大量保有で思惑買い
・エニマインドは３日続伸、インフルエンサーやクリエイター向け新サービスの提供開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・三井金が急伸、データセンター向け高周波基板用電解銅箔の増産決定を好感
・ソルクシーズが急速人気化、地銀再編で商機到来の思惑
・ＴＯＲＩＣＯはＳ高カイ気配、幻冬舎とＷｅｂ３領域で業務提携
・ＷＨＤＣ急反発、楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約締結
・宝ＨＬＤは急伸、バリューアクトの大量保有で思惑買い
・エニマインドは３日続伸、インフルエンサーやクリエイター向け新サービスの提供開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS