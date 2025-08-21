三井金属<5706.T>＝切り返し急で新高値。同社は２０日、台湾とマレーシア工場において、高周波基板用電解銅箔「ＶＳＰ」の生産能力を増強すると発表した。データセンター向けのサーバーやルーターといった高性能通信インフラ機器に活用される部材とあって、収益貢献を期待した買いが集まったようだ。同社は今年１月に月産４２０トン体制を５８０トン体制に増強すると発表していたが、追加の増強により、２０２６年９月までに月産８４０トン体制とする。ＶＳＰの需要が当初の計画以上に加速度的に増加しており、生産体制を強化する。



ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027.T>＝上値指向強める。同社はきょう、インフルエンサーやクリエイター向けの新サービス「ＡｎｙＬｉｖｅ ｆｏｒ Ｃｒｅａｔｏｒｓ」の提供を開始したと発表。これが材料視されているようだ。これまでブランド向けを中心に提供してきた生成ＡＩライブコマースプラットフォーム「ＡｎｙＬｉｖｅ」のアバター生成機能を活用し、クリエイターが自身のＡＩアバターを生成し、公募型アフィリエイトキャンペーンなどのライブコマース配信に２４時間対応できる仕組みを提供。これにより、時間や稼動といった制約にとらわれない新たな収益機会の創出を支援するとしている。



ＴＯＲＩＣＯ<7138.T>＝物色人気にストップ高カイ気配。２０日取引終了後、出版社の幻冬舎（東京都渋谷区）と暗号資産（仮想通貨）・ブロックチェーンなどＷｅｂ３領域の新規事業創出に向けて業務提携すると発表。これを材料視した買いが膨らんでいる。幻冬舎のＷｅｂ３専門メディアの運営やコンサルティングを通じて培ってきた経験とノウハウを生かし、ＴＯＲＩＣＯの暗号資産・ブロックチェーンの既存事業への活用支援や、新規事業の創出を図る。また、同じ出版・コンテンツ業界の企業という両社のシナジーを生かし、Ｗｅｂ３関連の共同事業の実施も目指す。



